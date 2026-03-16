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Fútbol catalán

El Atlètic Lleida se muda al Farrús

El club abandonará el emblemático Camp d'Esports para disputar sus últimos tres compromisos ligueros

La medida, de carácter estrictamente deportivo, responde al deficiente estado del césped del recinto habitual

Atlètic Lleida, en el Ramón Farrús

Atlètic Lleida, en el Ramón Farrús / @atletic_lleida

SPORT.es

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El Atlètic Lleida ha tomado una decisión drástica para blindar sus aspiraciones en este tramo final de la Segunda RFEF. El club abandonará el emblemático Camp d'Esports para disputar sus últimos tres compromisos ligueros como local en el Municipal Ramon Farrús. La medida, de carácter estrictamente deportivo, responde al deficiente estado del césped del recinto habitual, el cual, según los informes de mantenimiento, no presenta visos de mejora a corto plazo.

La plantilla ha sido el motor de este cambio. Los jugadores trasladaron a la junta directiva su preocupación por las malas condiciones del terreno, que lastraban su estilo de juego, solicitando competir en un escenario que garantice mejores condiciones técnicas. Así, el club ha confirmado que los duelos ante el Valencia B (22 de marzo), Alcoyano (5 de abril) e Ibiza (19 de abril) se trasladarán definitivamente al Farrús para no comprometer los resultados.

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Este "exilio" conlleva una logística específica debido a las limitaciones de aforo. El acceso será exclusivo para abonados y se han habilitado tres entradas diferenciadas: la primera para los socios de tribuna, la segunda para palco y prensa, y la tercera para general y gol norte. Al no ponerse entradas a la venta para el público general, la entidad busca asegurar que su masa social sea el único aliento en un recinto que se convertirá en una pequeña olla a presión para certificar el objetivo de la temporada.

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