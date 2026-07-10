El Atlètic Lleida no logra el ascenso administrativo

El Atlètic Lleida disputará la próxima temporada 2026/27 en Tercera RFEF después de que el Castellón B completara dentro del plazo establecido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pago de 380.464,16 euros correspondiente a la plaza vacante dejada por el Tarazona en Segunda RFEF.

El club leridano, que aspiraba a recuperar la categoría perdida, contaba con una opción viable pero se vio superado por la prioridad deportiva del filial castellonense, tal y como establece el procedimiento federativo para la cobertura de vacantes. Fuentes del club confirmaron que se presentó la solicitud y se realizó el primer ingreso dentro del plazo inicial, que expiró el martes a medianoche, pero no pudo culminar la operación al no ser el primero en el orden de méritos. “Lo hemos intentado hasta el final, pero no éramos los primeros en méritos deportivos”, explicaron desde la entidad, que subrayó su compromiso de “competir con la máxima ambición en Tercera Federación” y luchar por el ascenso inmediato pese a las dificultades económicas y deportivas previstas para el curso.

La RFEF supervisó durante los últimos días el proceso para cubrir las dos vacantes en Segunda RFEF originadas por las salidas del Arenteiro y el Tarazona. Tras el cierre del plazo principal el martes, se concedió un periodo adicional de 24 horas que finalizó ayer a medianoche. Solo el Castellón B formalizó el pago definitivo, adjudicándose la plaza.

En paralelo a esta resolución, el Atlètic Lleida anunció ayer dos incorporaciones para las próximas dos temporadas: el portero Marc Ibáñez, procedente del Atlètic Segre, y el lateral derecho Pablo Sánchez, canterano leridano. Ambos se incorporarán de inmediato al primer equipo para realizar la pretemporada y, posteriormente, saldrán cedidos a clubes de la Tercera RFEF aragonesa con el fin de completar su formación.