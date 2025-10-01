Fútbol catalán
El Atlètic Lleida jugará la Copa del Rey
Un golazo de falta de Juan Cruz a un minuto del final de la prórroga le dio la victoria para enfrentarse a un Primera división
El equipo de Gabri García afrontó los últimos quince minutos en inferioridad numérica
Un golazo de falta directa cuando solo quedaba un minuto para el final de la prórroga que anunciaba los penaltis clasificó al Atlètic para el sueño copero. Su autor fue el argentino Juan Cruz, formado a las categorías inferiores del FC Barcelona y el Atlético de Madrid, se erigió en el héroe del equipo ilerdense.
El partido estuvo marcado por la igualdad y las ocasiones repartidas, aunque el protagonismo tuvo nombre propio: Marc Arnau, que sostuvo a los locales con intervenciones de mucho mérito.
La primera mitad se desarrolló con equilibrio absoluto, con aproximaciones en ambas áreas pero sin definición. Moró estuvo cerca de adelantar al conjunto aragonés con un disparo potente, mientras que Agüero intentó sorprender al meta visitante. Tras el descanso, el guion no varió: Gio probó fortuna sin acierto y, acto seguido, Marc Arnau salvó a los leridanos con una gran parada.
El portero volvió a erigirse en héroe en varias acciones consecutivas, especialmente ante Pablo Agustín, hasta que un remate de Sule se estrelló en el palo. La insistencia del Ejea se topaba una y otra vez con las manos milagrosas de Arnau.
Cuando más sufría el Atlètic Lleida, llegó el premio inesperado: un gol en propia puerta del Ejea en el minuto 66 adelantó a los de la Terra Ferma. La alegría, sin embargo, fue efímera. Apenas diez minutos más tarde, una falta sobre Javi Díez dentro del área terminó en penalti. Chica lo transformó con seguridad para firmar el 1-1. El marcador ya no se movió en el tiempo reglamentario y la eliminatoria se marchó a la prórroga, con todo por decidir.
Pero el Atlétic Lleida la afrontó en inferioridad por la expulsión de Alya. Aún así, el equipo de Gabri García logró resistir y marcar en el último suspiro.
FICHA TÉCNICA
2 Atlètic Lleida: Marc Arnau; Dauda (Alcalá, 107’), One, Samsó (Cucurull, 62’), Sidibe Soule (Ortega, 74’), Gio (Alya, 83’), Campins, Agüero, Ortiz (Sauret, 83’), Bilal (Santana, 74’).
1 Ejea: Acin; Mario, Chica, Hakim (Fabio, 70’), Diez (Ciriano, 89’), Muñi (Beñat, 70’), Iglesias, Álvarez, Agustin (Óscar, 64’), Dabo (Turmo, 70’), Chica.
Goles: 1-0 (66’): Diez, p.p.. 1-1 (79’): Chica, de penalti. 2-1 (119’): Agüero.
Árbitro: Markotegi Latorre. Tarjetas amarillas a Bilal, Dauda, Ortega; Fabio Conte, Iglesias, Diez, Beñat, Ciriano. Roja a Alya (96’).
