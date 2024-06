El Atlètic Lleida no hará efectiva la compra del Badalona Futur

El Atlético Lleida anunció ayer que no hará efectiva la compra del Badalona Futur, una decisión que ha basado en un ejercicio de responsabilidad social para garantizar la estabilidad del fútbol en Lleida y la no confrontación. Al margen de ello, se ha puesto a disposición del Lleida Esportiu para unir esfuerzos, aunque siempre y cuando el club ilerdense explique la realidad de su proyecto.

La mano tendida en el Lleida Esportiu está supeditada, pues, a que se acabe con esta "opacidad" que rodea al Lleida, porque "llegar a un entendimiento sin tener información es complicado". Es por eso que ha instado a Luis Pereira a que explique su proyecto, porque este grueso de empresas que colaboran "con el baloncesto, con el hockey y en todo el ámbito social leridano" contempla también ayudar al Lleida, pero quiere "saber cómo se afronta la realidad económica" que rodea al club y dónde va el dinero, porque "no lo sabemos, y no digo que no vayan al Lleida, digo que no lo sabemos". “Hace años, desde el 2000 aproximadamente, que no hay claridad en torno al Lleida, falta que alguien explique la realidad. Nosotros sólo buscamos racionalidad”, ha dicho.

Con la presencia de Néstor Gutiérrez y Marc Cerón, representantes de las empresas que apoyan al Atlético Lleida, y al presidente de este club, Josep María Oromí, Gutiérrez, también directivo del club, ha ejercido como portavoz en el campo municipal Ramón Farrús.

Los contactos por la compra del Badalona Futur, según Gutiérrez, se iniciaron en julio-agosto del pasado año, en una decisión provocada por una serie de informaciones sobre la viabilidad del Lleida Esportiu. "Queríamos dar a la ciudad la oportunidad de tener un club libre de deudas, ofrecerle una alternativa" dentro del fútbol profesional. Lamentablemente, "el clima que se generó está muy lejos de la intención que teníamos, y si esto debe provocar un conflicto y un clima que están muy alejados de la realidad y de nuestra voluntad, es mejor dejarlo". Néstor Gutiérrez ha insistido en que "en ningún caso buscamos conflicto y rivalidad", sino "dar continuidad" al fútbol en la ciudad de Lleida. Es por eso que "descartamos la compra del Badalona Futur".

El portavoz aseguró que la compra del Badalona habría implicado coincidir ambos equipos en la misma categoría, con el consiguiente "choque", una situación que "no aporta nada" y de la que "no teníamos ganas de que ocurriera”, entre otras cosas porque lo que queremos “no es un proyecto de empresas”, sino “un proyecto de ciudad. "Todo el mundo tenía en la boca el nombre de Badalona, no de Lleida, y se veía como un club que venía aquí a amenazar al Lleida", ha precisado Gutiérrez, que ha añadido que "este problema no estaría" en caso de que el Atlético Lleida subiera a los campos de fútbol. En cualquier caso, ha remarcado que "no tenemos ninguna necesidad de aguantar ciertas cosas" y que "si el problema se debe agrandar, es mejor dejarlo". Esto no quita que considere igual de viva la posibilidad de que la ciudad de Lleida pueda llegar a tener dos equipos conviviendo en el Camp d'Esports defendiendo la marca Lleida”.

Divergencias con el Lleida

"Tenemos unas ideas muy diferentes a las que tiene la directiva del Lleida Esportiu", ha admitido Gutiérrez, quien ha remarcado que "estamos aquí por un sentimiento de responsabilidad con la ciudad" y "entendemos que hay un problema que es necesario analizar”. En este sentido, el portavoz del Atlético Lleida ha dicho que, como aficionados del Lleida que son, “estamos orgullosos de lo que se ha vivido este año, porque nuestro objetivo era volver a mover el fútbol en la ciudad, 'ha conseguido, pero hay que afrontar cómo se articula la deuda que tiene el Lleida Esportiu”. "El problema económico que tiene el Lleida debe afrontarse con seriedad", ha añadido, no con medidas transitorias ya corto plazo, sino "con un proyecto a largo plazo que esté bien estructurado; la ciudad tiene potencial para ello”.

“Es necesaria una estructura muy sólida para seguir subiendo y progresando, y es posible que la razón no la tengamos nosotros. Sólo exponemos lo que pensamos”, ha precisado. Néstor Gutiérrez ha comentado también que "somos gente normal que participa en un proyecto" que nació durante la época de los Esteve, cuando el Lleida era "un club despersonalizado y no había posibilidad de adquirirlo", y está claro que "aunque es cierto que con el dinero no se hace todo, hay que completar la frase y decir que sin el dinero no se hace nada, y menos en el mundo del fútbol".

Apoyo empresarial al fútbol

Gutiérrez ha destacado que "es la primera vez que la gran masa empresarial leridana destina dinero a apoyar un proyecto" en torno al fútbol, aunque "cuando empezamos, sabíamos que no ganaríamos dinero, porque con el fútbol no se ganan”.

Pero sin embargo, seguirán trabajando con determinación para impulsar un proyecto de fútbol por la ciudad, más aún después del ascenso a Tercera que certificó el pasado fin de semana.