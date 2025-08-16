El Atlètic Lleida firma tablas bajo el sol de Barbastro

El conjunto de Gabri García empató en su tercer partido preparatorio ante el Barbastro, con el que compartirá grupo en Segunda RFEF.

Los catalanes consiguieron adelantarse en el marcador al filo del descanso, con una gran acción de Agüero que la puso al segundo palo para Moro, quien asistió con la testa hacia el primero, y Giovanni no perdonó en boca de gol.

En la segunda parte, bajo un intenso calor y con cambios en los dos equipos, los locales consiguieron el tanto del empate. Fue a falta de un cuarto de hora para la conclusión, obra de Mingotes.

Reus 2-1 Utebo

Los tarraconenses vencieron por la mínima en un duelo de pretemporada que se le complicó ante el Utebo.

Los aragoneses se adelantaron pasado el primer cuarto de hora, con un tanto de Diego López.

Tras la reanudación, los visitantes pudieron marcar el segundo, pero fue el Reus el que consiguió marcar. Dani Homet avisó con un tanto anulado por fuera de juego, justo antes de que Aitor Serrano rematara de cabeza cruzado al fondo de la red. Al final, Fran Carbia el segundo con una magnífica definición de vaselina.