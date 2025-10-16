El Atlètic Lleida se despierta del sueño

El sueño copero del Atlético Lleida se apagó en una noche de emociones intensas. El conjunto leridano se quedó a las puertas de la final de la Copa Federación de España tras una semifinal trepidante ante el Ourense CF que se resolvió en la tanda de penaltis (4-5). El duelo terminó 3-3 después de que los locales forzaran la prórroga en la última acción del tiempo reglamentario, en medio de un Camp d'Esports entregado.

El encuentro fue un carrusel de alternativas: los gallegos golpearon primero, los de Gabri García respondieron con carácter, y todo se decidió desde los once metros, donde Moró Sidibé fue el único que erró su lanzamiento.

Al término del partido, el técnico leridano, Gabri García, hizo balance: “La sensación es similar al resto de partidos de la temporada. El equipo ha tenido momentos de estar muy bien y ha sido competitivo, pero otra vez el resultado es el mismo”.

Pese a la eliminación, el entrenador mostró satisfacción: “Estoy contento por cómo han jugado los jugadores y por el recorrido en el torneo, porque el objetivo ya lo habíamos conseguido, aunque una vez aquí buscábamos el premio de la final”.

Ahora, el Atlético Lleida centrará todas sus fuerzas en la liga, donde aún no conoce la victoria. “Toca pensar en el campeonato. No hemos ganado todavía y hay que empezar a sumar victorias ya”, sentenció Gabri.