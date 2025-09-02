El Atlètic Lleida cierra su plantilla

El defensa canario Álvaro Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 2002) refuerza la línea trasera del Atlètic Lleida. Formado durante más de 13 temporadas en la UD Las Palmas, es un jugador polivalente que puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo, con buen dominio del juego aéreo, salida de pelota y rigor táctico. Con experiencia en Las Palmas C y Las Palmas Atlético, llega para aportar solidez, compromiso y proyección a nuestro proyecto. Con su llegada, el club da por cerrada la plantilla 25/26 en el último día de mercado.

Llegó al club canario desde el Lomo Blanco, con paso por el Huracán. En su progresiva trayectoria llegó a debutar en Segunda RFEF en la temporada 2021-22, con Las Palmas Atlético, militando también en Las Palmas C y en el primer filial amarillo la pasada temporada. Jugó en 2024-25 un total de 2086 minutos, como lateral zurdo especialista.

Álvaro Santana tuvo la virtud de volver a los terrenos de juego dando un paso al frente tras dos contratiempos en formas de lesiones. Primero, en su etapa juvenil cuando era compañero de la quinta de Alberto Moleiro. Y más tarde, cuando ya se había estrenado en Tercera División con Las Palmas Atlético. Matiza que esta última incidencia médica "fue la más difícil de las dos. Pero he vuelto mentalmente fortalecido y eso se nota en mi fútbol".