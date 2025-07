El Atlètic Lleida cambia el chip

Un día después de que la Federación Española designara al Atlètic Lleida como nuevo equipo de Segunda RFEF para ocupar la plaza del Lleida CF, el club leridano dio a conocer su nuevo proyecto a través de su director deportivo Xavi Bartolo.

Cuando el Atlètic Lleida vio que había una oportunidad, fue a por ella, aunque fuera por la vía administrativa con el propósito de que el club siga creciendo desde que empezara en Primera Catalana y fuera ascendiendo hasta llegar la temporada pasada a ser el segundo mejor equipo de Tercera RFEF: “Estamos en la máxima categoría que tiene el fútbol leridano hoy en día y si la gente lo quiere ver, el Atlètic Lleida es el mejor proyecto. No tenemos que convencer a nadie, a quien le guste el fútbol, somos la mejor opción en Lleida”.

Bartolo también dejó claro no comprender la reticencia de los aficionados del Lleida CF con que el Atlético Lleida ocupe su plaza. Para el director deportivo, lo ocurrido ha sido “producto de una mala gestión de los dirigentes actuales y, seguramente también delos anteriores del club que ahora ha perdido su plaza”.

Camp d’esports

Con respecto a la incertidumbre de donde jugará el Atlètic Lleida y al conflicto que subyace en el Camp d’Esports, Bartolo manifestó que no entendería un proyecto en Segunda RFEF que no fuera jugando en el Camp d’Esports: “Pero esto no depende de nosotros”.

Con respecto a los posibles recursos que puedan darse con relación a su ascenso administrativo aseguró no estar preocupado “porque la normativa es clara”.

Con respecto al proyecto deportivo, Bartolo aseguró que no van a renunciar a nada: “Vamos a cambiar el chip y nos ponemos en modo Segunda RFEF y activar lo antes posible. El presupuesto del club aumentará, no será de los líderes del grupo 3 de la categoría, pero sí vivirá un incremento que permita no renunciar a nada”.