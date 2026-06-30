El Atlètic Lleida busca en los despachos el regreso a Segunda RFEF después de consumar su descenso deportivo a Tercera. El presidente de la entidad, Xavier Bartolo, confirmó en Lleida TV que el club está muy atento a los posibles impagos de otras categorías.

La hoja de ruta de la directiva es clara: adquirir una plaza vacante si la Federación Española abre el proceso por descensos administrativos. Aunque la planificación deportiva actual está enfocada en la Tercera RFEF, Bartolo aseguró que asumir el salto no condicionaría los planes institucionales ya trazados.

El precio de estas plazas oscila entre los 250.000 y los 300.000 euros, una vía financiera que el club conoce a la perfección. El verano pasado, la entidad ya abonó un canon de 288.920 euros para ocupar la plaza que dejó vacante el Lleida CF.

El dirigente catalán reflexionó sobre la alta competitividad actual, concluyendo que con proyectos tan potentes económicamente casi sale más a cuenta comprar la plaza directamente. El plazo para que los clubes deudores regulen sus cuentas expira hoy, por lo que el club espera con expectación el listado oficial de vacantes que se publicará mañana miércoles.

En paralelo a los despachos, el club ilerdense ha activado su estructura social con el lanzamiento de la nueva campaña de abonados para la temporada 2026/2027. Bajo el lema oficial "Viu l’Atlètic Lleida", la entidad busca conectar con su masa social mediante una emotiva imagen de un abuelo y su nieto caminando hacia el Camp d'Esports.

Los detalles económicos de los carnets se desvelarán próximamente, pero la directiva ya ha confirmado que los actuales socios tendrán prioridad absoluta de renovación presencial. Estos aficionados históricos disfrutarán de descuentos especiales y podrán asegurar su asiento asignado antes de que las taquillas se abran de forma definitiva al público general.