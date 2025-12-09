El Atlètic Lleida blindará el Camp d’Esports ante el Sant Andreu

La decisión, anunciada por el director deportivo Xavi Bartolo en una comparecencia extraordinaria, llega marcada por los incidentes de este verano. Entonces, un amistoso entre ambos equipos quedó suspendido tras lo que el Atlètic Lleida califica como "presiones y comportamientos inapropiados" procedentes de la directiva andreuenca. Aquello, explicó Bartolo, dejó un precedente que el club no quiere repetir: “Debemos garantizar que el partido se juegue sin sobresaltos. Si no actuábamos, podía haber riesgos”.

El club insistió en que la medida no va dirigida contra la afición del Sant Andreu —“a la que respetamos profundamente”, remarcó Bartolo— sino que responde a un criterio estrictamente preventivo. Para compensar la limitación, el Atlètic Lleida entregará a cada abonado una invitación adicional.

En un segundo bloque de la rueda de prensa, Bartolo aprovechó para cerrar otro frente abierto: los rumores sobre la continuidad del técnico Gabri García. El director deportivo fue tajante y garantizó su permanencia en el banquillo pese a la mala dinámica del equipo. Además, adelantó que el club realizará “varios movimientos” en el mercado de invierno para reforzar la plantilla y revertir la situación.

El Atlètic Lleida afronta así una semana marcada por la tensión extradeportiva, blindando su feudo con el objetivo de evitar un nuevo episodio polémico y de centrar el foco, de una vez por todas, en el fútbol.

Respuesta del Sant Andreu

A raíz de la decisión de la Junta Directiva del Atlètic Lleida de no poner a la venta de entradas para el partido de este sábado, la UE Sant Andreu quiere expresar lo siguiente:

1) Tras la anulación del partido de pretemporada, ambas directivas trataron este asunto. La UE Sant Andreu expuso sus motivos y se consideró el tema completamente cerrado.

2) No entendemos por qué ahora se reabre esta cuestión, generando una polémica del todo innecesaria y que tiene una clara voluntad de criminalizar a nuestra afición .

3) Manifestamos nuestro rechazo absoluto a esta medida. El fútbol tiene sentido con las aficiones, y decisiones como ésta atentan contra los principios básicos que rigen la experiencia de los seguidores y la esencia de este deporte.

4) En consecuencia, ningún representante institucional de la UE Sant Andreu asistirá al partido. Si nuestra afición no puede estar, nosotros tampoco acudiremos.