El ascenso del Sant Andreu reabre el debate sobre el cambio de césped en el Narcís Sala

A la tercera fue la vencida. Tras las decepciones vividas en los playoffs de ascenso en las dos últimas temporadas ante el Zamora y el Rayo Majadahonda, el fútbol volvió a sonreír al pueblo de Sant Andreu de Palomar. En una tarde para la historia, el conjunto andreuenc se impuso al Reus FC Reddis y se proclamó matemáticamente campeón del Grupo 3 de Segunda Federación. Un logro que lleva consigo el ansiado ascenso a Primera RFEF.

Tras las más que merecidas celebraciones, que tendrán continuidad el próximo 3 de mayo con una rúa por el municipio, llega también el momento de empezar a mirar hacia la temporada venidera. En ese sentido, la gran incógnita es dónde jugará la Unió Esportiva Sant Andreu el próximo curso. Cabe recordar que la normativa de la Primera RFEF exige la disponibilidad de césped natural, una condición que, a día de hoy, no cumple el Narcís Sala, cuyo terreno de juego es artificial.

Por ello, muchas miradas están puestas en estos momentos en el Ajuntament de Barcelona, ya que el Narcís Sala es un estadio de titularidad municipal y la sustitución del césped recaería en su responsabilidad. Desde el consistorio aseguran que llevan tiempo trabajando para encontrar una solución para el Sant Andreu, aunque no se descarta que una de las alternativas pase por compartir el campo de Can Dragó con el Europa.

A ese respecto, el debate sigue abierto y desde el consistorio se insiste en que no hay una decisión tomada. Así lo dejó claro el concejal de Deportes, David Escudé, durante su intervención en el programa Tu diràs de RAC1: “Entiendo la emoción del momento, pero hay muchos elementos a trabajar. Hay equipos como el Milán o el Inter de Milán que comparten un estadio municipal. Es una situación compleja, pero en ningún caso he dicho que sí o sí vayan a Can Dragó”.

La intención del Sant Andreu pasa por seguir jugando en el Narcís Sala, pero si la normativa de la Primera Federación no sufre alguna modificación, el estadio deberá adaptarse obligatoriamente con césped natural para acoger los partidos del equipo en Primera RFEF. Si esa opción no llega a materializarse, el club se verá forzado a explorar alternativas lejos de su feudo habitual. Desde el Ajuntament de Barcelona, además, no han dudado en mostrar su disconformidad con esta exigencia reglamentaria: “No es un tema de voluntad, ojalá todo el mundo pudiera jugar en su casa y eso pasaría porque esta norma tan ilógica no existiera”.

"No nos iremos del Narcís Sala"

Por su parte, el presidente institucional del Sant Andreu, Manuel Camino, en los micrófonos de Betevé, no ocultó su preocupación por el salto de categoría y fue muy gráfico al describirlo: “Esta categoría es una trampa que han creado. Es como cruzar un río lleno de cocodrilos para poder subir a Segunda A, que es una categoría profesional”.

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Además, el dirigente quadribarrat también se pronunció sobre la obligación de competir en césped natural la próxima temporada y se mostró especialmente contundente con la posibilidad de trasladarse a Can Dragó: “Nosotros no cabemos en Can Dragó. ¿Cómo quieren que vayamos a jugar allí? Nosotros somos el Sant Andreu y no tenemos nada que ver con el Europa. Somos un barrio obrero y ellos son otro estatus social”. “Cuanto antes asuman las autoridades que no nos iremos del Narcís Sala, mucho mejor”, concluyó.