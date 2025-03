El ascenso del Reus Reddis, más cerca

Con la victoria ante el Girona B, el Reus FC Reddis amplía su ventaja a 12 puntos sobre el filial gerundense, cuando solo restan 18 en juego, un triunfo con el que el Reus FC Reddis acaricia el ascenso afrontando el tramo final de la temporada con una brecha de 12 puntos y el gol average respecto al Girona B con sólo 18 en juego.

Con una asistencia de 3.516 espectadores, la mejor entrada de la temporada, cuando la media era de 1.500 y el récord se había establecido en 2.100 espectadores, el entrenador Marc Carrasco reconoce que la coyuntura es inmejorable: "Hoy he disfrutado del estadio como hacía tiempo que no pasaba. No era fácil, era arriesgado, porque hemos cambiado muchas cosas respecto a las 27 jornadas anteriores, pero tengo unos jugadores muy buenos, que han entendido la idea y la han ejecutado de forma brillante. Este equipo está creando algo muy grande; está recuperando el sentimiento por el Reus en la ciudad, y eso no tiene precio, destacó Carrasco.

El entrenador del Reus no quiere pronunciar la palabra ascenso: "No sé qué pasará de aquí a final de temporada, pero esto ya es un gran éxito. No me gusta que se hable de ciertas cosas, pero esta semana se ha hablado demasiado. Nosotros no podíamos controlar el ruido de fuera, pero sí nuestro mensaje interno, y creo que hemos tenido muy claro que nuestro mejor argumento tenía que ser el trabajo y el plan de partido", concluyó.