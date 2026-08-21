Arnau y Álex Moreno viajan a Córdoba; Tsygankov, fuera

El Girona viaja a Córdoba con casi todos los efectivos disponibles. Quique Álvarez ha cerrado una convocatoria marcada por el mercado y por la tensión interna. Arnau Martínez y Álex Moreno viajan, a pesar de las ofertas que el club sigue estudiando por ambos laterales. Los dos han entrenado con total profesionalidad y el técnico no ha querido prescindir de ellos con el partido tan cerca.

La gran novedad positiva es Donny van de Beek. El neerlandés entra por primera vez en una lista de esta temporada. En el otro extremo está Viktor Tsygankov. El club le ha abierto un expediente por negarse a vestirse el domingo ante el Leganés y el ucraniano ni siquiera entrena con el grupo. Álvarez se negó a profundizar: “Ya hablé el otro día y el club dijo lo suyo. Prefiero pensar en el Córdoba”.

Tampoco viajan los últimos fichajes, Unai Hernández y Mumin. Ambos necesitan más trabajo físico. “Vienen de no entrenar demasiado; incluso Unai ha perdido muchos kilos”, explicó el míster. Iván Martín ya es historia tras oficializarse su traspaso al Racing.

David López evoluciona, pero los plazos son muy justos. Portu sigue lesionado y Ounahi, aunque el técnico dejó la puerta entreabierta, apunta a ausencia.Vanat sí estará. Su no entrada contra el Leganés generó confusión, pero Álvarez lo aclaró: “No hay ningún enfrentamiento. Debe estar conectado física y mentalmente. Ha entrenado muy bien y, si no pasa nada, estará convocado”.

El partido se disputa este viernes 21 de agosto a las 21:00 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (jornada 2 de LaLiga Hypermotion). El último precedente data de la 2016-17: el Córdoba ganó 2-1 con goles de Piovaccari y Caballero cuando ya tenía el ascenso casi asegurado.Álvarez no esconde el respeto por el rival de Iván Ania. “Nos encontraremos un equipo muy complicado y bien trabajado. Juega mucho en campo contrario y el año pasado fue el que más chutó. Es muy valiente y nos incomodará mucho. Va a por el rival y llega con mucha gente al área. Nos tocará sudar”.El técnico reconoce que gestionar una plantilla condicionada por el mercado no es sencillo: “No es fácil, no me esconderé. Hablo mucho con los jugadores y me toca escoger quién está más conectado. Hemos hecho terapia. Hay capitanes con mucha experiencia que me están ayudando. Lo importante es el grupo”.El Girona llega a El Arcángel con dudas en la plantilla, pero con la convicción de que el vestuario sigue unido. Córdoba, con su estilo ofensivo, espera poner a prueba esa cohesión desde el primer minuto.