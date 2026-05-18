Andreu Hernández 2027

La UE Sant Andreu ha asegurado la continuidad de una de sus piezas maestras para el debut en Primera Federación. Andreu Hernández seguirá vistiendo la camiseta cuatribarrada en el Narcís Sala tras activarse la cláusula de renovación automática de su contrato hasta junio de 2027.

Este blindaje llega como consecuencia directa del histórico ascenso de categoría y del cumplimiento estricto de las metas de participación que se fijaron a su llegada.

El central menorquín aterrizó en Barcelona el pasado mercado invernal y su adaptación fue inmediata y absoluta. Hernández disputó todos los minutos posibles de la segunda vuelta, convirtiéndose en el líder indiscutible de la zaga para el cuerpo técnico.

Su polivalencia táctica y su contundencia defensiva liberaron al bloque, siendo una de las claves principales para amarrar la primera plaza del grupo. Además, su aportación no fue solo destructiva, sumando un gol crucial en el feudo del Ibiza.

Con más de 140 partidos de experiencia entre la antigua Segunda B y la Primera RFEF tras su paso por Cornellà e Intercity, el central será el encargado de aportar el oficio y los galones necesarios en una categoría de máxima exigencia. El Sant Andreu ya tiene los cimientos de su nuevo proyecto.