El Andorra suspende como visitante

El Andorra volvió a desaprovechar otra oportunidad de afianzarse en los puestos de promoción, pero lejos del Nacional sus prestaciones no son las mismas. Y esa debilidad como visitante impide que el equipo pirenaico pueda estar más arriba y no con una mínima ventaja como ahora que no le garantiza de momento nada, aún con seis jornadas por delante.

Lo sucedido en Zubieta no fue muy distinto a lo que aconteció en Salamanca ante Unionistas, con una puesta en escena titubeante y con demasiadas concesiones al rival. En los anteriores desplazamientos ante el Amorebieta y el Real Unión, por lo menos y pese a no completar partidos notables, se llevó un punto.

Pero ante la Real Sociedad B su inicio de partido resultó decepcionante e impropio. El filial donostiarra pudo marcar a los dieciocho segundos y lo hizo a los cuarenta y cuatro en pleno desbarajuste de la defensa tricolor. Poco después hizo el segundo y aún pudo haber caído alguno más en una primera parte en la que al Andorra le costó tomar el pulso al partido, acortando distancias antes del descanso, lo que daba esperanzas de cara a la segunda parte.

Pero tras el descanso y pese a llevar la iniciativa y mejorar su trabajo defensivo, no le alcanzó para lograr por lo menos un punto.

Beto Company, entrenador del FC Andorra, no estaba nada satisfecho de cómo había empezado el partido su equipo: “Somos anticompetitivos en estos inicios de partido y esto es contraproducente por el resultado. Hicimos 25 minutos que no son de la categoría, y no es una crítica a los jugadores directamente, es una crítica general, y no es la primera vez que nos ocurre. Francamente me parece increíble que hayamos regalado estos primeros 25 minutos que han marcado el devenir del partido. No es la manera en la que habíamos preparado el partido”.

El Andorra volverá la próxima jornada a jugar en el Nacional, donde ha ganado cuatro de los seis últimos partidos que ha disputado, esta vez ante una Gimnástica Segoviana en puestos de descenso.