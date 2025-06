El Andorra no quiere confianzas en Ibiza

El Andorra logró un buen resultado ante la UD Ibiza (2-0), que sin embargo no es definitivo y que obligará al equipo de Beto Company a afrontar el partido de vuelta en Can Misses con las máximas precauciones. El técnico del Andorra ya anunció que la eliminatoria no estaba resuelta y esa idea ha calado en los jugadores, que son conscientes de que tendrán que afrontar un partido muy complicado frente a un Ibiza que buscará dar la vuelta a la eliminatoria.

Pau Casadesús es uno de los futbolistas que suscribe el discurso de Company: "Estamos satisfechos del partido que hicimos, pero no tenemos nada cerrado. Estamos satisfechos del partido que hicimos, terminamos con buenas sensaciones que nos dan confianza, pero no hemos conseguido nada aún". El lateral del Andorra asegura que el equipo tendrá que mantener las mismas virtudes en Ibiza que las que mostró en Encamp: "La idea es mantener nuestra idea de juego, lo que venimos haciendo últimamente, presión alta y posesión. E incluso intentar jugar mejor, porque va a ser un partido de mucha exigencia y seguro que el Ibiza será un equipo muy distinto al que se vio en Andorra".

Casadesús, que fue titular de forma sorprendente ante el Ibiza, espera repetir en el once inicial pese a que en Liga regular no había dispuesto de muchas oportunidades, hasta el punto de que solo había participado en diez de los treinta y ocho partidos y en ninguno de ellos jugando los 90 minutos. Casadesús asistió a Cerdá en el primer gol del Andorra ante el Ibiza después de ganar la línea de fondo y dar un perfecto pase atrás. El futbolista, que ya jugó en Segunda división, con un balance de cuatro partidos y un gol histórico, el primero del club en la categoría de plata, regresó este verano al Andorra después de haber estado cedido al Espanyol B.

El Ibiza, por su parte, confirma que ya ha vendido 3.000 entradas para el partido de vuelta en Can Misses. Además, el club ibicenco ha preparado un programa de actividades para animar las horas previas al encuentro y Can Misses se convertirá en una fiesta con food trucks, música en directo, pintacaras y otras propuestas lúdicas. A las 17:00 está prevista la llegada del equipo, en un recibimiento que se espera multitudinario, y el ambiente festivo se mantendrá hasta el inicio del choque, fijado para las 19:00 horas