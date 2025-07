El Andorra presenta a Ibai Gómez

Ibai Gómez fue presentado ayer como nuevo entrenador del FC Andorra en su regreso a Segunda división, un técnico que llega "lleno de ilusión y pasión" y que espera seguir creciendo junto al Andorra. Gómez, ex jugador del Athletic y entrenador del Arenas la temporada pasada, manifestó que "el Andorra es un proyecto que va mucho de la mano de cómo veo el fútbol. El interés y confianza que ha mostrado el club en mi equipo te da seguridad, y no tuvimos ninguna duda".

Jaume Nogués, director deportivo y general del club tricolor, añadió que "tenemos nuestra forma de pensar y nuestro ADN y no queríamos cambiarlo. Ya intentamos ficharlo en diciembre, y buscamos gente que nos haga evolucionar el proyecto".

Ibai dejó clara su idea de transmitir una identidad clara dentro y fuera del campo: "Queremos un equipo muy intenso, que presione muy arriba, enérgico, que robe rápidamente el balón para tenerlo y jugar lo más lejos posible de nuestra área. Así conseguiremos divertirnos y que la gente se sienta identificada. Queremos que cada jugador esté en las situaciones de juego donde más rendimiento pueda dar".

Nogués tuvo palabras de recuerdo para Beto Company: "Quiero agradecer a 'Beto' el trabajo hecho, que fue 'top'". Con respecto a la nueva etapa, aseguró que espera que responda a lo esperado: "Cuando confiamos con el Ibai vemos a un entrenador que tiene las ideas muy frescas y que tirará arriba. Aunque ha podido parecer que no, somos un club que no nos gusta cambiar a menudo de entrenador. Se adapta al club, entiende el club, y no nos hará cambiar el ADN".