El Andorra de Piqué destituye a Ferran Costa

Ferran Costa ya no es entrenador del Andorra. La primera derrota de la temporada en casa ante el Bilbao Athletic desencadenó la destitución del joven técnico catalán, con el cuadro tricolor décimo de la tabla después de sufrir tres derrotas en las cuatro últimas jornadas.

En un comunicado, la entidad que preside Gerard Piqué anunciaba el relevo en el banquillo: “Tras la derrota en el Estadi Nacional, el consejo de administración del FC Andorra ha decidido poner punto y final a la etapa de Ferran Costa como entrenador del primer equipo. Con esta decisión se busca enderezar el rumbo tras la mala racha de resultados".

"Asimismo, desde el club queremos mostrar nuestro agradecimiento a Ferran Costa por el trabajo y el profesionalismo mostrado durante el tiempo que ha sido máximo responsable del equipo”, idnicó el club.

La derrota del domingo ante el filial vizcaíno deja al equipo décimo con 28 puntos, a cuatro de la zona de playoff y a doce del líder. En 20 jornadas, Ferran Costa ha logrado siete triunfos, siete empates y seis derrotas, habiendo dirigido a los tricolores en 31 encuentros oficiales desde que se hizo cargo de la entidad el 31 de marzo de 2024 en sustitución de Eder Sarabia.

Tras caer ante los ‘katxorros’ por 0-2, Costa resaltaba que “esto va de hechos, y no estamos rindiendo a la altura de los objetivos. Esta cantinela ya cansa. Hicimos una buena primera parte, pero después no entiendo cómo entramos al partido en la segunda parte”.

“Estoy decepcionado -dijo el ya extécnico- porque hasta que no empecemos a competir como hombres y no como niños, no conseguiremos nuestros objetivos. No vale con intentarlo, has de meter más alma, más carácter, rebelarte, y cosas del partido me han dejado muy frío. Nos ha faltado ese punto de rebelión y estoy descontento”.

“La responsabilidad es mía, y eso me disgusta, no escurro el bulto. No estoy orgulloso de cómo estamos compitiendo”, comentó un Costa que deja al equipo en el ecuador de la tabla. Recién descendido desde el fútbol profesional, el proceso de adaptación del Andorra a la Primera RFEF no está siendo fácil y el club ya busca la figura de un nuevo entrenador.