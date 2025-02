El Andorra, tan mal como su campo

El Andorra no levanta cabeza y tras el empate ante el Ourense se aleja de la zona noble. Sin gol y sin demasiado juego y ya sin Ferran Costa, el equipo tricolor no supera su crisis. Tampoco con Beto Company, el nuevo técnico que sin embargo se muestra optimista: "No hemos tenido continuidad y nos ha faltado ser más precisos en el juego. En la primera parte nos faltó más calma para no forzar los ataques y tampoco hemos sabido encontrar espacios en zonas más liberadas. En la segunda parte salimos mejor pero quizás no generamos las ocasiones suficientes para ganar y hemos de aprender la lección de como jugar ante equipos que lo hagan con bloque bajo como el Ourense. Ya que no estamos acertados de cara a portería, lo que hemos de conseguir es crear más volumen de llegadas".

Beto Company reconoce que solo pueden mejorar: "Hay un déficit de puntos importante que hemos de recuperar y tenemos que hacer una segunda vuelta muy buena para los objetivos que nos planteamos. Un punto de doce es un muy mal balance y hasta injustificable. El estado del campo no ayuda y no lo quiero poner como excusa, pero para los equipos que vienen a cerrarse, les viene mucho mejor".

El técnico asegura por otra parte estar totalmente convencido de que al final de la jornada 38 "estaremos donde debemos estar" porque "tenemos un buen equipo"

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, por otra parte, estalló contra el Govern por el estado del césped del Estadio Nacional: "Llevamos seis años trabajando y hemos demostrado sobradamente que somos un proyecto serio, que nos preocupamos por el club y por el país y ahora nos encontramos con unas condiciones que no son dignas".

El exjugador del Barça fue muy claro: "Si el Gobierno de Andorra no nos da una solución inmediata, nosotros tomaremos decisiones. No podemos continuar así. No podemos aceptar este trato", declaró tras presenciar el partido de la jornada 22 de Primera RFEF entre el FC Andorra y el Ourense (0-0).

Piqué ha recordado que con él al frente del Andorra, el equipo ha subido desde Primera Catalana hasta la Segunda División: "De 20 personas a 2.000 (espectadores) y el año pasado tuvimos la mala suerte de bajar a Primera RFEF. Juntamente con el baloncesto, somos el proyecto deportivo más importante para el país. En las condiciones que hemos jugado hoy es una vergüenza, porque el rugby jugó ayer y porque los equipos del rugby entrenaron ayer aquí. No es justo que el proyecto que trabaja día a día, y que invierte más en el estadio, tenga el césped así".

"A partir de ahora o nos sentamos o buscamos una solución o nosotros tendremos que tomar nuestras propias decisiones", sentenció Gerard Piqué.