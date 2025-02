El Andorra se hace fuerte en el Nacional

Una agónica victoria de los tricolores tras una brillante segunda mitad donde superaron por completo a su rival aprovechando su superioridad numérica tras la expulsión de Campabadal. Los de Beto Company fueron de menos a más y un doblete de Manu Nieto enterró las ilusiones rojiblancas.

Ambos equipos llegaban al enfrentamiento en dinámica positiva, sobre todo, el conjunto tricolor con dos victorias consecutivas. Mientras, el conjunto zamorano buscaba hacer bueno su último triunfo en casa. El arranca del partido fue del Andorra, que quiso el balón y llevó la iniciativa en el juego. A pesar de ello, los rojiblancos no renunciaban a nada y protagonizaron varias aproximaciones a la portería de Nico Ratti, aunque sin hacer daño real.

No llegaban las ocasiones en un duelo igualado en los primeros compases, donde ambos conjuntos protagonizaban una intensa lucha en el centro del campo, pero sin un dueño claro. Los visitantes jugaban tranquilos. La primera ocasión llegó al cuarto de hora, en una asistencia de Rufo que Kike Márquez no aprovechó. Luego, una dudosa mano dentro del área andorrana fue castigada por el colegiado valenciano con un claro penalti. Sin embargo, Kike Márquez envió el balón al travesaño (16’).

Con el marcador en contra, el Andorra despertó y empezó a tener trabajo el portero Fermín. Pero fueron los zamoranos los que golpearon primero. Una brillante jugada colectiva acabó con un balón a Rufo que se la puso a Pito Camacho que anotó con un impecable remate de parábola dentro del área que sorprendió a Nico Ratti. Era el 0-1 y los de Juan Sabas empezaban a encarrilar el partido.

No se conformaron los castellanos, que buscaron más goles. Tresaco lo intentó poco después. En los últimos instantes, el Zamora dispuso de una doble ocasión que no fue gol por muy poco. Carlos Ramos, primero, y Rufo, después, no estuvieron afortunados.

Tras el paso por los vestuarios, Beto Company movió el banquillo en busca del empate. Los del Principado tuvieron que arriesgar más. Al Zamora le tocó defender su mínima renta, y lo hizo con solvencia en los primeros minutos de la segunda mitad pese a la presión de su rival. Y de tanto insistir acabó con el empate del Andorra cuando el Zamora estaba en inferioridad numérica por la expulsión de Campbadal al ver una doble cartulina amarilla.

Los nervios se apoderaron de los rojiblancos, que pasaron a estar a merced de un conjunto local lanzado en busca de la remontada. Además, jugaba en superioridad numérica, lo que le daba cierta ventaja. Poco después, Guille Macho puso a prueba los reflejos de Nico Ratti, que evitó el segundo tanto visitante. Juan Sabas buscó revulsivos y dio entrada a Gorjón y Joel Priego.

Volvió el trabajo para Fermín ante las constantes acciones ofensivas de un Andorra que ofrecía su mejor versión desde que empezó el encuentro. Controlaban los de Company ante un Zamora que ahora se defendía como podía con un campo que se hacía cada vez más pesado y presentaba un estado muy deficiente.

Ya en la recta final, los tricolores llegaron más enteros que un Zamora que dio señales alarmantes de un gran bajón físico. Una salida en falso de Fermín no lo supo aprovechar Juanda en una gran opción de gol local (83’). Luego, Manu Nieto probó fortuna en un tiro que detuvo el guardameta. Y en tiempo de añadido, llegó la decepción con el gol de Manu Nieto. Ya no hubo tiempo para nada más.

FICHA TÉCNICA

2 FC Andorra: Nico Ratti; Jesús Clemente, Bomba, Diego Alende, Iván Rodríguez (Almpanis, 79’); Luismi Redondo (Juanda, 46’), Álvaro Peña, Oriol Busquets (Álvaro Martín, 63’), Dani Villahermosa (Sergio Molina, 46’), Josep Cerdà; y Manu Nieto.

1 Zamora CF: Fermín; Campabadel, Carlos Gutiérrez, José Carlos, Sergio Nieto; Guille Macho (Bolo, 86’), Carlos Ramos; Rufo (Frimpong, 76’), Kike Márquez (Álvaro Romero, 86’), Tresaco (Joel Prieto, 65’); y Pito Camacho (Gorjón, 65’).

GOLES: 0-1 (27’): Pito Camacho. 1-1 (64’): Manu Nieto. 2-1 (93’): Manu Nieto.

ÁRBITRO: Gordillo Escamilla, del colegio valenciano. Amonestó al local Álvaro Martín; y a los visitantes Carlos Ramos, Fermín, Guille Camacho y Campabadal (2A, 62’).

CAMPO: Estadi Nacional. Un total de 1.072 espectadores.