El Andorra, sin confianzas

El Andorra solo ha perdido uno de sus últimos nueve partidos, ante la Real Sociedad B en Zubieta. Desde entonces ha sumado dieciocho puntos que lo han impulsado hasta la tercera posición. El equipo dirigido por Beto Company es el que está más en forma y aunque el ascenso directo le queda muy lejos, la segunda plaza le queda a solo tres puntos.

El domingo juega contra el Barça Atlètic un partido trascendente y complicado por la necesidad del filial azulgrana de ganar para salvar la categoría. Dani Villahermosa, que está teniendo protagonismo en los últimos partidos, advierte de la dificultad del compromiso: "El duelo contra el Barça Atlètic puede ser trampa, porque ellos se están jugando mucho". El filial es el antepenúltimo, pero con sólo dos derrotas en los últimos ocho duelos.

Villahermosa apunta que no caben confianzas: "Tenemos que centrarnos en nosotros e ir partido a partido. Somos una familia dentro y fuera del campo. Los que no juegan suman mucho, y los que juegan están rindiendo bien, todos vamos hacia el mismo camino. Yo me siento muy cómodo, vuelvo a ser yo, y con continuidad y minutos intento sacar mi mejor versión". El barcelonés, que ya consiguió un ascenso a Primera Federación con el Castellón, asegura que "ojalá pueda alcanzar otro ascenso".