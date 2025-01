El Andorra, a por su asignatura pendiente

No gana el Andorra a domicilio desde el que fue su primer desplazamiento en Sestao el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, tres empates y tres derrotas. El Andorra se desplazó hasta la villa de Carballino, en la provincia de Orense, donde hoy retomará la competición enfrentándose al Arenteiro, uno de los equipos más complicados del grupo en el que será un duelo directo por el playoff. El Arenteiro quiere recuperar su mejor versión para volver a la zona alta y acercarse al Andorra que buscará por otra parte mantener su puesto de privilegio en O Carballiño.

Los tricolores, que cerraron la primera vuelta sin conocer la derrota en el Estadi Nacional, son conscientes, sin embargo, como ha reconocido el técnico Ferran Costa, que tienen como asignatura pendiente mejorar a domicilio.

El club andorrano ha preparado su regreso con un ministage de tres días en Olot para preparar el primer partido del año desde el pasado 2 de enero hasta el sábado día 4 en las instalaciones de Royal Verd. Ferran Costa sabe de la dificultad de lo que viene por delante: "La competición es muy dura y vemos que cuesta mucho ganar y todos los equipos hemos tenido algún partido donde nos han castigado de forma clara. Pero creo que ellos son un equipo muy reconocible y, a pesar que estos últimos partidos no han ganado tanto como antes, su tendencia de juego no ha variado. Es un equipo muy dominante, que tiene capacidad de someter pero que cuando te puede atacar rápido también lo hace muy bien. Es difícil dominarles, saben tratar muy bien el balón y esto hace que lleven la iniciativa habitualmente. Los partidos después de los parones tienen cierta complejidad por volver a competir y venir de esta inactividad; no todos los jugadores reaccionan igual y todos necesitan diferentes ‘tempos’ para recuperar su punta de forma".

Con la única baja por lesión Erik Morán, César Morgado se incorpora a la expedición ya con el alta médica y también Berto Rosas, que sigue en el equipo pese a que pidió ser cedido debido a su escaso protagonismo, con solo 21 minutos a lo largo de cuatro partidos. El delantero, finalmente, podría seguir de tricolor.