Álvaro García se estrena en el Nou Estadi

El Nàstic ha vivido este lunes una jornada de doble lectura: mientras en la grada todavía se comentaba la derrota ante el Atlético Sanluqueño, en el césped del Nou Estadi se respiraba optimismo con la puesta de largo de Álvaro García. El lateral, que se suma al proyecto grana, fue presentado con un mensaje claro desde la dirección deportiva: calma y confianza en el plan trazado.

“No podemos medirnos por un mal día”, apuntó Noé Calleja, responsable de la parcela deportiva, que descartó cualquier movimiento precipitado tras el 1-3 del sábado. El asturiano admitió que la imagen dolió, pero lo enmarcó en un episodio aislado dentro de un calendario largo. “Fue un accidente, no un síntoma”, explicó con firmeza.

La presentación sirvió también para reforzar públicamente al vestuario, desde el arco con Toni Fuidias hasta el propio entrenador, Luis César. Calleja recordó que las rotaciones forman parte de una idea trabajada y defendió la cohesión del grupo: “La plantilla está pensada para resistir, no para tambalearse con la primera piedra en el camino”.

Mientras tanto, la afición sigue demostrando su compromiso: el club agotó en pocas horas las entradas visitantes para el próximo duelo en el campo del Europa. Una muestra de que, pese a los tropiezos, la Marea Grana empuja con la misma fuerza. Y en esa comunión, Álvaro García ya ha dado su primer paso como nuevo jugador del Nàstic.