Almpanis completa la plantilla del Gimnàstic

El Gimnàstic y el Andorra han acordado la cesión del extremo Christos Albanis Almpanis (Kalambaka, Grecia, 5 de noviembre de 1994) hasta el 30 de junio de 2026.

El jugador llegará a Tarragona después de alcanzar el ascenso a LaLiga Hypermotion con el club tricolor, disputando 32 partidos oficiales durante el curso pasado. Precisamente, en la misma disciplina andorrana, el futbolista griego jugó en la categoría de plata durante dos temporadas: la 22/23, con 31 partidos ligueros y 4 goles; y la 23/24, disputando únicamente tres enfrentamientos por una grave lesión.

El nuevo extremo grana cuenta con bagaje en el fútbol alemán, finalizando su etapa formativa en las categorías inferiores del Werder Bremen, Eintracht de Frankfurt y Friburgo. Mientras que, con el AEK de Atenas, la temporada 18/19 disputó la fase previa de la Liga de Campeones. Además, se proclamó campeón de la liga chipriota 21/22 con el Apollon Limassol.

La nueva incorporación del mercado de fichajes destaca por su potencia, regate, buena visión de juego y calidad en el último pase, desde cualquiera de los dos extremos del ataque. Almpanis aportará profundidad, centímetros en el juego aéreo y desequilibrio en el esquema táctico del conjunto dirigido por Luis César.

El jugador se incorporará a la dinámica del primer equipo a partir del sábado, en las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada. En los próximos días se realizará la presentación oficial.