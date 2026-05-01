Alianza estratégica entre el Reus FCR y el FC Ascó

El Reus FC Reddis ha dado un paso de gigante en su estructura deportiva tras oficializar un acuerdo de colaboración con el FC Ascó. Según han confirmado ambas entidades, el club asconense se integrará como filial rojinegro a partir de la campaña 2026/27, consolidando un modelo que prioriza la proyección de los jóvenes valores de la provincia.

Esta alianza establece una “dinámica deportiva directa” que permitirá un trasvase fluido de jugadores. La hoja de ruta marca que los futbolistas con proyección del Reus podrán entrenar con la primera plantilla pero competir regularmente con el Ascó para no frenar su progresión. A la inversa, los talentos que destaquen en el grupo tercero de Primera Catalana tendrán las puertas abiertas para reforzar al equipo reusense.

Albert Viñas, director deportivo del Reus, ha calificado este acuerdo como una pieza clave para el crecimiento institucional. “Queremos que el paso del fútbol formativo al primer equipo sea natural y competitivo.

El Ascó ofrece el contexto idóneo por sus instalaciones y su trayectoria”, ha señalado. La vinculación no solo servirá para foguear a las promesas del juvenil, sino también para recuperar a jugadores cedidos bajo una metodología de trabajo unificada.

Partido en terrassa

En el plano inmediato, la actualidad del club está marcada por la “final” de este domingo contra el Terrassa FC, donde los de Marc Carrasco se juegan el pase al play-off de ascenso. Sin embargo, el club egarense ha denegado la solicitud de ampliar el cupo de entradas para la marea rojinegra alegando “motivos de seguridad”. Con las 400 entradas iniciales agotadas en horas, el ambiente en el Olímpic de Terrassa promete ser de máxima tensión, con centenares de aficionados reusenses desplazándose en autocares organizados para apoyar al equipo.