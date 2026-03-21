Fútbol catalán
El Algeciras mide la reacción del Nàstic
Primer desplazamiento con Pablo Alfaro en el banquillo
Su debut fue con un empate en casa ante el líder (0-0)
Isaac Fandos
El estreno de Pablo Alfaro en el banquillo grana fue suficientemente prometedor, con un ilusionante empate (0-0) en el Nou Estadi ante el líder Sabadell.
En su primer desplazamiento, buscará una victoria que necesita como el comer para no meterse en problemas, pues el Murcia acecha en los puestos rojos con solo un punto menos.
Los andaluces, por su parte, podrían ser una víctima propicia, dado que suman dos puntos de los últimos quince. Eso sí, en estos últimos cinco encuentros, ha tenido que disputar cuatro lejos del Nuevo Miramar, y en el único que lo hizo con su afición consiguió empatar frente a un aspirante al play-off como el Teruel (0-0).
El Nàstic, por su parte, no vence desde el triunfo ante el Madrileño, todo un referente positivo.
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