Alfaro y Costa, cita previa

El césped del Nou Estadi Costa Daurada fue testigo este miércoles de un encuentro cargado de simbolismo y respeto entre dos generaciones de los banquillos. Pablo Alfaro y Ferran Costa cumplieron con la tradición de la fotografía previa al derbi catalán, un gesto de deportividad antes de una batalla que se presume dramática por lo que hay en juego este viernes. La cita no es solo un enfrentamiento entre Nàstic y Sabadell, sino el choque de dos realidades opuestas: un histórico que estrena técnico para huir del "infierno" de la zona baja y un líder consolidado que, bajo la batuta del técnico más joven de la categoría, acaricia el sueño del ascenso directo a Segunda División.

A sus 31 años, Ferran Costa llega a Tarragona reivindicando la figura del entrenador formado íntegramente en la pizarra. Sin una carrera destacada como futbolista, el técnico arlequinado ha convencido al vestuario del Sabadell mediante una identidad clara que no piensa traicionar pese a la urgencia del rival. "Lo único que nos da de comer es lo que hacemos nosotros en el campo", señaló Costa, restando importancia al factor del debut de Alfaro y centrando el foco en mantener el nivel que los ha llevado a lo más alto de la tabla a falta de solo once jornadas para el final.

En el bando local, Pablo Alfaro asume el reto con la calma que le otorgan quince años de experiencia profesional. Con apenas cuatro sesiones de trabajo, el técnico aragonés ha priorizado el desbloqueo psicológico de una plantilla diseñada para cotas mayores pero castigada por los resultados. Alfaro no ocultó la dificultad de medirse al líder en su estreno, aunque lanzó un mensaje de valentía: "Hay que respetar al rival, pero tenerle poco miedo". El técnico grana ya ha avisado de que habrá ajustes tácticos, pues su llegada busca romper con la inercia de una temporada donde, hasta ahora, nada ha salido según lo previsto.

El partido se presenta así como un examen de supervivencia para el Nàstic y una reválida para el liderato del Sabadell. Mientras Costa busca dar un paso más hacia la gloria desde la convicción de su sistema, Alfaro apela a la consciencia del momento crítico para iniciar la escalada. Con el margen de error reducido a cero, el Nou Estadi dictará sentencia entre la pizarra emergente que domina el grupo y la veteranía que busca desesperadamente un balón de oxígeno para evitar el abismo.