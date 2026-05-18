Fútbol catalán
Alexis renueva con el Sant Andreu
Cumplirá su tercera campaña en esta segunda etapa como andreuense
El extremo de Parets ha firmado 10 goles y 7 asistencias en 36 encuentros
El UE Sant Andreu ya tiene su primer "fichaje" para el asalto a la Primera Federación. Alexis Garcia seguirá siendo el puñal de la banda cuatribarrada tras ejecutarse la renovación automática de su contrato hasta junio de 2027.
El extremo de Parets del Vallès ha sido pieza clave en el esquema del ascenso. Los despachos del Narcís Sala respiran tranquilos: el rendimiento del atacante este curso ha sido superlativo, firmando 10 goles y 7 asistencias en 36 encuentros.
Su papel ha sido determinante no solo en la regularidad liguera, sino también en momentos históricos como su gol al Celta en la Copa del Rey. Con este movimiento, el club blinda a uno de sus mayores activos ofensivos para afrontar con garantías el reto de la categoría de bronce.
El jugador, que cumple su tercera campaña en esta segunda etapa como andreuense, se convierte en el pilar sobre el que construir el nuevo proyecto deportivo. Alexis y el Sant Andreu seguirán de la mano para afrontar nuevos retos en una categoría mucho más exigente.
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