Fútbol catalán
Alexis pone la directa para el Sant Andreu
El tanto del atacante puso la remontada en el descuento
Los locales se adelantaron con gol de Jacobo al inicio
Isaac Fandos
El Castellón B vendió muy cara su piel ante un líder que sigue intratable y parece haber puesto definitivamente la directa hacia el ascenso de categoría.
Los locales se adelantaron en el primer cuarto de hora gracias a un remate de Jacobo, pero los cuadribarrados consiguieron empatar antes del descanso gracias a un remate en el segundo poste de Carlos Blanco.
En los últimos minutos, tras mucha resistencia, Gabarri acabó expulsado, y con 10 los locales no pudieron evitar el tanto final de Alexis con un disparo raso.
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