Alexis pone la directa para el Sant Andreu

El Castellón B vendió muy cara su piel ante un líder que sigue intratable y parece haber puesto definitivamente la directa hacia el ascenso de categoría.

Los locales se adelantaron en el primer cuarto de hora gracias a un remate de Jacobo, pero los cuadribarrados consiguieron empatar antes del descanso gracias a un remate en el segundo poste de Carlos Blanco.

En los últimos minutos, tras mucha resistencia, Gabarri acabó expulsado, y con 10 los locales no pudieron evitar el tanto final de Alexis con un disparo raso.