Álex Jiménez se gana el puesto

La delantera del Nàstic vive un cambio silencioso pero significativo. Sin grandes titulares ni discursos públicos, Álex Jiménez ha ido ganando terreno hasta convertirse en la referencia ofensiva del equipo, relegando a un segundo plano a Cedric Omoigui, que ha perdido protagonismo en un tramo clave de la temporada.

Los datos respaldan la sensación. Álex Jiménez es ya el delantero del Nàstic con más minutos sobre el césped. El atacante de Águilas acumula 1.044 minutos, por delante de Cedric (1.010’) y de Marcos Baselga (735’). En el grupo de jugadores de ataque, solo Jaume Jardí presenta un mayor volumen de participación, con 1.478 minutos, lo que evidencia el peso creciente de Jiménez en el esquema de Cristóbal Parralo.

El contexto reciente es aún más revelador. Cedric no fue titular ante el Cartagena y ni siquiera participó, y en Sevilla apenas dispuso de ocho minutos. En los últimos cuatro partidos no ha salido de inicio, una señal clara de que el técnico andaluz ha modificado su jerarquía ofensiva. El delantero nigeriano, que suma un gol y tres asistencias esta temporada, parece haber perdido la confianza del cuerpo técnico en favor de un perfil más dinámico y asociativo.

Álex Jiménez, con un gol y dos asistencias, ha encontrado su espacio gracias a cualidades que encajan mejor en la idea actual del equipo: movilidad constante, presión alta y capacidad para activar a los jugadores de segunda línea. Su aportación no siempre se mide en cifras, pero sí en la fluidez del juego y en la intensidad que el Nàstic imprime desde la primera línea de presión.

Parralo ha apostado por un Nàstic más agresivo sin balón y más solidario en el esfuerzo colectivo, y en ese contexto Jiménez ofrece un rendimiento más completo. No es un ‘nueve’ estático, sino un delantero que interpreta los espacios, incomoda a los centrales rivales y facilita la llegada de los extremos y mediapuntas.

Cedric, por su parte, queda ahora ante un escenario de reacción. Su perfil más físico y rematador ha quedado en segundo plano en un equipo que prioriza el ritmo y la presión tras pérdida. La temporada es larga, pero el mensaje es evidente: el puesto ya no se regala por nombre ni por pasado.