Se aleja el sueño del Terrassa

El Terrassa se desinfla y ha pasado en poco más de un mes de la euforia por consolidarse en los puestos de promoción de ascenso a los silbidos con los que despidió al equipo el Olimpic tras la derrota ante el Ibiza Islas Pitiusas que le aleja del objetivo.

Y es que en la jornada 23, ocupaba la cuarta posición a solo tres puntos del líder Europa después de ganar en su campo al Badalona Futur. Era el mejor momento del Terrassa en la temporada después de un inicio de temporada muy irregular que derivó en el cambio de entrenador. Pero en la siguiente jornada, tras la derrota ante el Valencia Mestalla en el Olimpic (1-2), comenzó la debacle que ha detenido la progresión del equipo egarense.

Cinco jornadas sin ganar con un solo punto conseguido de los últimos quince disputados han cambiado el panorama. Además, en los cuatro últimos partidos frente al Torrent, Espanyol B, Andratx y SD Ibiza no ha sido capaz de marcar ni un solo gol.

Víctor Bravo se mostró abatido después de la derrota ante el equipo balear: “Sin excusas, no hemos tenido la mejor actitud, pero hay que levantar esto y seguir trabajando, pero se nos pueden complicar las cosas y ganar los puntos para la salvación. A perro flaco todo son pulgas, tuvimos un palo con el 0-0, nos ha faltado ese pelín de suerte. Yo estoy a muerte con los jugadores. Quedan seis jornadas y que las cosas vayan mejor. Nos afecta el no estar teniendo suerte y anímicamente el equipo no está bien”.