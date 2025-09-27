Una alegría en la Nova Creu Alta

El Centre d’Esports Sabadell afronta un nuevo examen en la Nova Creu Alta, esta vez frente al Villarreal B, uno de los filiales más potentes de la categoría. Los arlequinados todavía persiguen su primera victoria como locales y ven en este encuentro la ocasión ideal para transformar las buenas sensaciones en puntos. Será el tercer partido de una semana intensa tras el recuperado el miércoles ante el Cartagena.

El equipo arlequinado presentará novedades obligadas: ni Kaiser ni Sergio Cortés podrán estar disponibles por sanción, mientras que Jan Molina, Mikel González y Genar Fornés siguen en la enfermería. Todo apunta a que Carlos García-Die tendrá la oportunidad de asentarse en el once inicial.

Ferran Costa, satisfecho con la competitividad que ha mostrado su joven plantilla en campos tan exigentes como los del Eldense o Cartagena, pide ahora un paso más: convertir la entrega en resultados. “Este grupo tiene ADN competitivo, y aunque hemos tenido poco tiempo para preparar el partido, estoy convencido de que responderá”, aseguró el técnico.

Enfrente estará un Villarreal B sólido, que no ha encajado goles en lo que va de curso y que aterriza en Sabadell con la confianza de un bloque que combina talento joven y orden táctico. El choque se presenta como una batalla de estilos y una oportunidad para que la afición arlequinada viva, al fin, su primera gran celebración en casa después de los empates sin goles ante Eldense y Cartagena.