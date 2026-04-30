Alcorcón, con presión pero con ilusión

El Europa visita el Estadio Municipal de Santo Domingo en lo que se presume como una de las salidas más difíciles. Los escapulados, situados en una meritoria quinta posición, afrontan el duelo con la presión de defender la última plaza que da acceso a la promoción, ante un Alcorcón que transita por la zona noble pero estática de la tabla: octavos, sin urgencias por abajo pero con la distancia suficiente respecto a los puestos de privilegio para jugar sin complejos ni ataduras.

El técnico de los gracienses, Aday Benítez, no ha escondido la dificultad que entraña el desplazamiento a tierras madrileñas. “Mi único objetivo ahora es ganar en Alcorcón, que es un campo muy difícil. Sé que si estamos dentro del partido de principio a fin tenemos posibilidades”, declaraba en la previa un preparador que ha sabido gestionar la euforia de un bloque que ha superado todas las expectativas iniciales.

Pese al respeto, Benítez apela a la mentalidad ganadora: “Estamos en una situación privilegiada, tenemos presión pero también ilusión y ambición. Estamos donde no esperábamos”. Para el técnico, el Alcorcón llega en su mejor estado de forma, calificando el duelo como “el peor momento para jugar contra ellos”, aunque recalca que su equipo acudirá a la cita “sin miedo”.

El Alcorcón fue precisamente el último equipo en jugar en el Nou Sardenya en un choque que terminó con un empate sin goles.

En el capítulo de ausencias, el choque estará marcado por las bajas por sanción de dos piezas clave en los esquemas de ambos conjuntos. La CE Europa no podrá contar con Caravaca, una ausencia sensible en la medular, mientras que el bloque alfarero pierde por el mismo motivo a David Navarro, jefe de su zaga.

Alcorcón-Europa

16:15 h

Santo Domingo

Footballclub | Esport3 | LaLiga+