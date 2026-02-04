Alcalá y Abdallah, soluciones para el Nàstic

El Nàstic presentó a Pedro Alcalá y Keyliane Abdallah, las dos incorporaciones con las que el club ha cerrado el mercado de invierno. Dos refuerzos de perfiles muy distintos que responden a una misma idea: dotar al equipo de mayor solidez atrás y más recursos ofensivos en el tramo decisivo del campeonato.

Pedro Alcalá, central de 36 años, llega para aportar experiencia y liderazgo a una zaga joven. El defensa andaluz ha firmado hasta final de temporada y ya ha debutado con la camiseta grana, integrándose de forma inmediata en la dinámica del primer equipo. Alcalá quiere ayudar con su veteranía: “Intentaré ayudarles en todo lo que pueda. Son gente joven con mucho talento y nivel, pero quizá les falta esa experiencia que les voy a dar yo.Me siento como un niño de 17 años que acaba de debutar”.

Por su parte, Keyliane Abdallah refuerza las bandas del ataque. El extremo francés, de 19 años, aterriza en Tarragona cedido por el Olympique de Marsella con el objetivo de ganar minutos y protagonismo: “La oferta me llega directamente desde la dirección deportiva y el presidente del Marsella y lo veo como una buena opción personal y profesional. Tarragona se asemeja mucho a Marsella y me puedo sentir muy a gusto”.

La dirección deportiva del Nàstic considera que ambas incorporaciones equilibran la plantilla, combinando veteranía y juventud en un momento clave del curso. Con Alcalá y Abdallah, el conjunto grana da por cerrada su planificación invernal con la mirada puesta en consolidar su rendimiento competitivo en las próximas jornadas.