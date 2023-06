Albertito: "El Helmántico nos motiva"

SPORT habla con uno de los pesos pesados del Sant Andreu antes de la final por el ascenso, “lo que todos deseamos” "El Sant Andreu es mi casa y no me quiero ir nunca. Si subimos seguiré", asegura el centrocampista antes de medirse al Salamanca CF UDS

El Sant Andreu está a un paso de dejar atrás de una vez por todas Tercera. Después de varios intentos fallidos, los cuatribarrados se la juegan en el Helmántico contra el Salamanca CF UDS. “Nos motiva más”, asegura en SPORT Albertito, uno de los pesos pesados de la plantilla y que no teme a este poderoso escenario.

"Lo que pueden meter en ese campo es una brutalidad en Tercera División, pero puede jugar tanto a favor como en contra. Quizás tenemos la pelota y hacemos el 0-1 y empiezan a pitar y les entran los nervios”, razona el mediocentro. “El ascenso es lo que todos queremos y lo que todos deseamos. Esperemos que por fin sea este año”, añade.

El 1-1 de la ida en el Narcís Sala lo deja todo más que abierto para las tierras salmantinas. “Aquí ellos no salieron muy bien, supongo que el jugar fuera de casa, el césped artificial que a ellos les perjudica... pero en la segunda parte corrigieron varias cosas. Ahí creo que será un partido totalmente diferente donde ellos apretarán un poco y nosotros intentaremos aprovechar nuestras oportunidades”.

Albertito no pudo jugar la final autonómica del play-off contra el San Cristóbal por los castigos de la FCF tras el derbi con el Europa de semanas antes. “Cuando me enteré entre semana me dio un poco de rabia, es entendible que haya una sanción pero nos fastidió el momento, que era en play-off. Y perdérselo para uno es jodido. Pero por suerte el equipo pasó y ahora con muchas ganas de jugar esta final”.

La esperanza es la buena dinámica del equipo. “Llegamos bien, con mucha confianza. No hemos perdido ningún partido de los cinco del play-off y creo que si seguimos con esta línea podemos ganar”, vaticina el ya centenario futbolista ‘andreuenc’, no en vano lleva 110 partidos disputados y 19 en el zurrón.

El césped del Helmántico reconoce que “es lo único más complicado. Sabemos que su campo es más grande y de césped natural, una diferencia bastante grande con el nuestro pero intentaremos adaptarnos lo más rápido posible”. De momento jueves y viernes ya entrenaron en la Ciutat Esportiva Dani Jarque por cortesía del Espanyol.

La afición, clave

La UESA contará con el apoyo de 426 valientes que se recorrerán más de 800 kilómetros para apoyar a su equipo. “Es un esfuerzo brutal lo que hacen nuestros aficionados. Es un apoyo increíble, juguemos donde juguemos siempre están y nos da un plus extra. Nos ayuda muchísimo”.

Sus palabras son sinceras. Él conoce muy bien la casa, no en vano estuvo cuatro años formándose en el fútbol base del club. Vivió un ‘mini erasmus’ en el juvenil del Málaga, volvió después un curso cedido (17/18) y tras dos campañas en la Pobla desde el 2020 sólo viste las cuatro barras. “El Sant Andreu es mi casa y cuando te vas siempre tienes ganas de volver porque te han visto crecer y te han tratado como si fueras uno más de ellos. Yo no me quiero ir nunca", explica. ¿Y si suben, seguirá? Si es por él, lo tiene claro. “Seguro que sí”.