Albert García deja de ser entrenador del Cornellà

Albert García presentó ayer su dimisión como técnico del Cornellà. El técnico se hizo cargo de la primera plantilla el pasado mes de noviembre y ha dirigido un total de 11 partidos (10 de liga y 1 de Copa Catalunya) con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas.

No se va solo. También abandona el club David Torres, hasta ahora segundo entrenador. Pese al empate en el campo del Atlético Baleares y a sumar cuatro jornadas sin perder, el Cornellà sigue en zona de descenso, aunque a solo dos puntos de la salvación.

García se marcha con tristeza: “Hoy es un día agridulce. Me despido de mi casa, de mi gente y de un grupo de jugadores y staff increíble. Ha sido una decisión difícil pero tengo la convicción de que es la mejor para mi familia y para mí. Me voy por decisión propia, lejos de casa y con la consciencia tranquila de haber entregado todo mi esfuerzo y trabajo. Quiero agradecer a todo el club, a la gente que lo compone, por su respeto y trato hacia mí en estos meses tan intensos. Siempre seré un verde más, seguro que el equipo conseguirá su propósito, no tengo duda”.