Alarma en Tarragona

El inicio de temporada del Nàstic ha encendido luces rojas más pronto de lo previsto. Después de un estreno con victoria y un empate que supo a poco, la derrota frente al Atlético Sanluqueño ha destapado con crudeza los problemas estructurales de un equipo que, en tres jornadas, ya es el más goleado de la categoría con seis tantos encajados.

Más allá del resultado, lo preocupante fue la imagen. El conjunto de Luis César Sampedro ofreció un partido para olvidar, incapaz de imponer su plan y condicionado por errores individuales que hicieron demasiado fácil el trabajo del rival. Solo cuando el equipo se quedó con nueve futbolistas mostró algo de carácter, una reacción tan tardía como insuficiente.

El gran punto débil está en la banda izquierda. La lesión de David Juncà y la falta de ritmo competitivo de Moi Delgado han obligado a Sergio Camus a jugar a pierna cambiada. Ante el Betis Deportivo, Ian Forns y Sossu hicieron daño por esa zona, y contra el Sanluqueño la película se repitió: un simple pase en profundidad bastó para que Sola ganara la espalda de Camus y batiera a Toni Fuidias.

El partido dejó además en el foco a Morgado. El veterano central cometió un error de bulto en el primer gol y acabó expulsado en la segunda parte, en una tarde negra que recordó a los peores episodios de la pasada campaña, cuando los fallos individuales se convirtieron en una condena constante.

Si el bloque no funciona, las individualidades son todavía más determinantes. Las ausencias de Marc Montalvo y Cedric en el once inicial se notaron en exceso, hasta el punto de que solo con su entrada el equipo mostró señales de vida. Cedric firmó el gol del honor tras una asistencia de Almpanis, un tanto que, aunque insuficiente, al menos sirvió para recordar que este equipo tiene argumentos ofensivos.

El diagnóstico es claro: el Nàstic no puede permitirse repetir los errores del pasado. La fragilidad defensiva ha reaparecido demasiado pronto y amenaza con minar un proyecto diseñado para competir arriba. En el Nou Estadi Costa Daurada se percibe que hay piezas de calidad, pero también que falta solidez, automatismos y, sobre todo, confianza atrás.

La temporada acaba de empezar, pero la derrota ante el Sanluqueño ha sido un aviso contundente. Si el equipo no encuentra pronto el equilibrio entre seguridad y ambición, los mismos fantasmas que persiguieron al Nàstic el curso pasado podrían volver a instalarse en Tarragona.