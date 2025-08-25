"La afición del Sant Andreu pone los pelos de punta"

Luis Martínez de Quel ha comenzado su segunda etapa en el Sant Andreu después de jugar la segunda mitad de la temporada 23/24. Entre tanto, dos experiencias en el Real Ávila y en la RB Linense.

Será la primera vez que regrese a un equipo en el que ya había estado.

La primera vez, cuando salió lo del Sant Andreu, fueron cuatro meses preciosos. Hicimos play off, me fastidió no jugarlo, creo que podría haber ayudado y me fui con sabor agridulce.

En esta segunda ocasión, cuando me volvieron a llamar, ni me lo pensé, no esperé a ninguna otra oferta. El Sant Andreu es muy especial.

Llega al mismo club, aunque parezca diferente al que conoció.

Si, hay una gran diferencia desde que entró el nuevo inversor. El club es ahora muy profesional, cuenta con muchos medios. Aquí te sientes profesional porque tienes todo lo que necesitas. Y estamos muy por encima de lo que es la categoría. El Sant Andreu ha crecido y yo trabajo también para crecer.

Y la afición ha crecido dando un soporte espectacular.

Lo de la afición del Sant Andreu es una barbaridad. Y es precioso a la vez como tienen ese sentimiento y se salen de la vorágine del Bará y Real Madrid para poner al Sant Andreu por encima de todo. La verdad es que te ponen los pelos de punta.

Y una temporada con el objetivo del ascenso.

Si, el club ha puesto los medios para ello aunque el fútbol depende muchas circunstancias. Espero que lo consigamos. Yo mantengo la ilusión de un niño y aunque tengo una gran competencia, espero ser titular, aunque el míster lo va a tener muy difícil.

Después de haber jugado en quince equipos, prefiere la aventura o la estabilidad.

Cada temporada tiene sus circunstancias diferentes. Las decisiones te abocan a ello. No es que me guste cambiar tanto. Del Avilés, por ejemplo, me tuve que ir por circunstancias ajenas a mí. También hay que tener en cuenta que son categorías complicadas y no se firman contratos largos. Pero el cuerpo me pide ahora una estabilidad, así que ojalá pudiera seguir muchos años en el Sant Andreu.

Deportivo Aragón, UD Logroñés, Anguiano, Guadalajara, Écija, Arenas, Sanluqueño, Villanovense, Betis Deportivo, Pontevedra, Calahorra, Avilés, Balompédica Linense, Sant Andreu y una rareza en Irán.

En ese momento, después de jugar en el Pontevedra, el cuerpo me pedía jugar fuera, en el extranjero, pensaba que era dar un paso adelante. Y salió lo de Irán, pero por temas burocráticos no pude jugar ya que hubo problemas con la documentación. Además, luego las condiciones no fueron las acordadas y tuve que regresar.

Es un sueño por cumplir postergado.

Mi espinita ahora es llegar al fútbol profesional, a lo máximo posible. Sigo trabajando para eso. Me da igual jugar en un sitio o en otro. Lo importante es sentirte querido. Estoy acostumbrado a los cambios. Socialmente soy abierto.

Fue en el Betis Deportivo donde más cerca estuvo de llegar a la cima.

Fueron tres años muy buenos, en Primera RFEF y en la segunda temporada estuve dinámica de primer equipo. La verdad es que estaba muy ilusionado y cuando no pude llegar al primer equipo mentalmente fue duro y me costó aceptarlo. Es complicado verte tocando el cielo y no conseguir lo que esperabas. Me hizo aprender, ser más fuerte. No todos pueden llegar a Primera. Entonces estaban Bartra, Sídney, Pezzella y francamente me veía a buen nivel con ellos en los entrenamientos. Pero nunca se me dio la oportunidad. Tengo una psicóloga para trabajar todas esas cosas que me ayuden a mejorar.

283 partidos, 88 amarillas, 10 rojas, 11 goles.

Tengo una media de 10 tarjetas al año, que me gustaría disminuir, pero voy al duelo y con 190 se me ve mucho. Espero marcar más goles, subo a los córners y de cabeza voy bien.