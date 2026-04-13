Adnane asiste al Europa

El CE Europa seguirá en Primera RFEF la temporada próxima al cruzar la frontera de los 50 puntos a falta de seis jornadas. El club escapulado entierra los fantasmas tras tres derrotas consecutivas y libera su fútbol de cadenas. Sin embargo, la clasificación no permite distracciones: la escalada del Villarreal B ha desplazado a los de Aday Benítez a la quinta plaza, con el Cartagena a solo un punto. En este escenario y con el propósito de poner broche de oro a la temporada, el Europa, que se ha hecho grande como equipo, tiene también varios nombres propios y Adnane Ghailan es uno de ellos.

El extremo nacido en Mataró, que en enero despertó el interés serio del Castellón y del Córdoba, ha irrumpido en la Primera Federación con una frescura y un desborde impropios de la categoría. En un fútbol donde prima el orden, Adnane aporta esa chispa imprevisible que enamora al espectador. "Somos un equipo alegre de ver", afirmaba Aday Benítez tras el encuentro ante el Teruel, y gran parte de esa alegría nace de las botas de un Ghailan que se ha convertido en el socio ideal de todos. Con su octava asistencia de la temporada —servida con maestría para el quinto gol de Mahicas—, el atacante reafirma un impacto que ya sufrieron Betis Deportivo, Marbella, Antequera, Sabadell y Cartagena.

A sus 25 años, Adnane ejerce de Lamine en Primera RFEF. De figura estilizada y zancada elegante, combina una conducción limpia con un instinto finalizador que le permite alternar ambas bandas con naturalidad. Su sociedad con Jordi Cano (16 goles) es, sin duda, la pareja de moda del campeonato; un binomio que convierte cada ataque escapulado en una amenaza permanente. Cuando el balón pasa por Adnane, el Europa adquiere una pausa y un sentido diferente, transformando la ansiedad de las derrotas pasadas en una ambición renovada.

"Después de tres derrotas entran las dudas, pero no hemos de tener miedo", sentenciaba Aday. Con Adnane al mando de las operaciones creativas, el miedo desaparece. El Europa ha descubierto un diamante que no solo cumple un rol, sino que convierte cada acción en una ocasión para brillar. Con la permanencia sellada, el Europa se prepara para seis finales donde el '17' promete seguir inventando fútbol para llevar al equipo hacia el ascenso.