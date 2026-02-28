Fútbol catalán
Aday Benítez quiere el primer triunfo en Can Dragó
"Es el primero que vamos a ganar en casa”, ha sentenciado el técnico
“Superarse es muy bonito; si somos 2.500 personas en las gradas, será brutal. Es el día ideal para que así sea”
El Europa se ha propuesto que este domingo no sea un día más en Can Dragó. Aday Benítez ha fijado el partido ante el Torremolinos como el punto de inflexión definitivo. El técnico, ambicioso, tiene claro que la primera victoria en el feudo barcelonés no puede esperar más: “Es el primero que vamos a ganar en casa”, ha sentenciado con determinación.
Para Aday, la lectura de la racha actual es optimista pero realista. El preparador advierte de que el margen de error se estrecha: “Si nuestra peor racha va a ser haber empatado cinco de seis partidos, no me preocupa. Pero si ahora perdiéramos algún partido si que me preocuparía, aunque la dinámica es buena. El equipo debe entender el momento exacto en el que estamos”.
El entrenador del Europa sueña con un ambiente eléctrico que empuje al equipo hacia los tres puntos. “Superarse es muy bonito; si somos 2.500 personas en las gradas, será brutal. Es el día ideal para que así sea”.
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Lesión Frenkie de Jong: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano
- Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou
- La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Inglaterra pierda la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?