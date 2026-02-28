Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol catalán

Aday Benítez quiere el primer triunfo en Can Dragó

"Es el primero que vamos a ganar en casa”, ha sentenciado el técnico

“Superarse es muy bonito; si somos 2.500 personas en las gradas, será brutal. Es el día ideal para que así sea”

Aday Benítez

Aday Benítez / @CEEuropa

SPORT.es

SPORT.es

El Europa se ha propuesto que este domingo no sea un día más en Can Dragó. Aday Benítez ha fijado el partido ante el Torremolinos como el punto de inflexión definitivo. El técnico, ambicioso, tiene claro que la primera victoria en el feudo barcelonés no puede esperar más: “Es el primero que vamos a ganar en casa”, ha sentenciado con determinación.

Para Aday, la lectura de la racha actual es optimista pero realista. El preparador advierte de que el margen de error se estrecha: “Si nuestra peor racha va a ser haber empatado cinco de seis partidos, no me preocupa. Pero si ahora perdiéramos algún partido si que me preocuparía, aunque la dinámica es buena. El equipo debe entender el momento exacto en el que estamos”.

El entrenador del Europa sueña con un ambiente eléctrico que empuje al equipo hacia los tres puntos. “Superarse es muy bonito; si somos 2.500 personas en las gradas, será brutal. Es el día ideal para que así sea”.

