Aday Benítez se despide agradecido al Europa

El entrenador Aday Benítez ha anunciado su adiós al Club Esportiu Europa tras dos temporadas al frente del primer equipo. En un comunicado emotivo y sincero publicado en sus redes sociales, el técnico catalán ha puesto fin a su etapa en el banquillo del histórico club de Gràcia. “Familia europeísta, no ha sido fácil tomar esta decisión y decir adiós a un club con Europa”, comienza Benítez. El entrenador reconoce que la entidad le dio “la oportunidad de dar el paso a los banquillos y que ha vivido “dos temporadas maravillosas, inolvidables en todos los sentidos”.

Benítez describe los dos cursos como “muy intensos, llenos de emociones, alegrías, dificultades y exigencia”. Tras valorar la posibilidad de continuar, ha decidido no afrontar una tercera temporada: “Para hacerlo, hay que tener toda la fuerza y toda la ilusión, y yo he preferido ser honesto conmigo mismo y con el club”.

El técnico ha expresado su profundo agradecimiento a todos los componentes del Europa. Ha destacado especialmente el apoyo de la afición: “Desde el primer día me hicieron sentir como en casa y eso es algo que me durará para siempre”. También ha dado las gracias a los jugadores por su confianza y compromiso, al staff técnico por su trabajo diario, a los trabajadores del club y a la junta directiva.“Me marcho con el cuerpo lleno de récords y con un orgullo inmenso por haber formado parte de la historia de este club”, afirma. A pesar de su salida, Benítez asegura que “siempre seré un europeísta más” y que seguirá animando al equipo desde la grada “con la misma pasión de siempre”.

El mensaje concluye con la consigna del club: “Avui, demà i sempre, visca l’Europa!”. Aday Benítez llegó al Europa hace dos años para dirigir el primer equipo y se ha consolidado como uno de los entrenadores más queridos de la reciente historia del club. Bajo su mando, el equipo ha protagonizado una etapa de notable crecimiento . Su marcha se produce en un momento de reflexión para la entidad.