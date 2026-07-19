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Aday Benítez se despide agradecido al Europa

El técnico asegura que ha decidido no afrontar una tercera temporada al considerar que no tenía la fuerza y la ilusión necesaria para hacerlo con garantías

Artífice de los éxitos de las dos últimas temporadas

Aday Benítez

Aday Benítez / @CEEuropa

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El entrenador Aday Benítez ha anunciado su adiós al Club Esportiu Europa tras dos temporadas al frente del primer equipo. En un comunicado emotivo y sincero publicado en sus redes sociales, el técnico catalán ha puesto fin a su etapa en el banquillo del histórico club de Gràcia. “Familia europeísta, no ha sido fácil tomar esta decisión y decir adiós a un club con Europa”, comienza Benítez. El entrenador reconoce que la entidad le dio “la oportunidad de dar el paso a los banquillos y que ha vivido “dos temporadas maravillosas, inolvidables en todos los sentidos”.

Benítez describe los dos cursos como “muy intensos, llenos de emociones, alegrías, dificultades y exigencia”. Tras valorar la posibilidad de continuar, ha decidido no afrontar una tercera temporada: “Para hacerlo, hay que tener toda la fuerza y toda la ilusión, y yo he preferido ser honesto conmigo mismo y con el club”.

El técnico ha expresado su profundo agradecimiento a todos los componentes del Europa. Ha destacado especialmente el apoyo de la afición: “Desde el primer día me hicieron sentir como en casa y eso es algo que me durará para siempre”. También ha dado las gracias a los jugadores por su confianza y compromiso, al staff técnico por su trabajo diario, a los trabajadores del club y a la junta directiva.“Me marcho con el cuerpo lleno de récords y con un orgullo inmenso por haber formado parte de la historia de este club”, afirma. A pesar de su salida, Benítez asegura que “siempre seré un europeísta más” y que seguirá animando al equipo desde la grada “con la misma pasión de siempre”.

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El mensaje concluye con la consigna del club: “Avui, demà i sempre, visca l’Europa!”. Aday Benítez llegó al Europa hace dos años para dirigir el primer equipo y se ha consolidado como uno de los entrenadores más queridos de la reciente historia del club. Bajo su mando, el equipo ha protagonizado una etapa de notable crecimiento . Su marcha se produce en un momento de reflexión para la entidad.

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