Aday Benítez no se conforma

Aday Benítez, técnico del Europa, no se fue del todo satisfecho de Torremolinos, pese a que el equipo graciense se llevó los tres puntos en su debut en Primera RFEF. Cualquiera habría firmado el resultado, pero para Benítez no lo fue todo: "La primera victoria siempre es importante. No puedo esconder que me hace feliz estos tres puntos, pero no es el camino para ganar. Así nos costará mucho ganar los siguientes partidos y quiero transmitírselo a la gente".

El técnico del Europa, en una declaración que le honra, aseguró que el Torremolinos había merecido más: "En la primera parte no hemos tenido mucho el balón, pero hemos tenido el control del partido, sabíamos que pasaba y lo contrarrestábamos bien. El Torremolinos ha hecho un buen partido y, sinceramente, no se ha llevado el premio que merecía".

Benítez fue muy crítico con el segundo tiempo de su equipo: "En la segunda parte no hemos tenido el control del partido ni con uno menos ni con dos menos. Sólo hemos dominado los 10 minutos después del gol, ya que lo que habíamos explicado en el descanso nos salió. A partir de ahí hemos mostrado falta de personalidad y no estuvimos a la altura del partido".