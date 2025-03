Acord per a protegir els àrbitres de les xarxes socials

La Federació Catalana de Futbol i RepScan arriben a un acord innovador per a dotar d’eines als àrbitres de futbol i futbol sala davant els continguts ofensius i negatius a les xarxes socials.

La Federació Catalana de Futbol i RepScan han arribat a un acord per a protegir els àrbitres de futbol i futbol sala davant els comentaris ofensius i negatius que reben a les xarxes socials. Amb aquest acord, la Federació Catalana de Futbol es converteix en la primera Federació del món que protegeix als àrbitres digitalment. Davant el ferm compromís de la Junta Directiva de l’FCF per erradicar la violència en el món de l’esport, i en continuació a la campanya impulsada Zero insults a les Xarxes!, l’FCF pretén erradicar els insults que es produeixen a les xarxes socials.

Eina gratuïta pels àrbitres

L’acord s’ha signat aquesta tarda a la seu central de l’FCF, a Barcelona, amb la presència del president de l’FCF, Joan Soteras, i del cofundador i president de RepScan, Josep Coll. RepScan és una empresa de tecnologia avançada per eliminar contingut negatiu online i serà una eina gratuïta per a tots els àrbitres de futbol i futbol sala. Els col·legiats podran contactar amb RepScan quan rebin contingut ofensiu per tal d’eliminar els comentaris de les xarxes socials. Actualment, a Catalunya hi ha un total de 2.700 àrbitres de futbol i futbol sala, dels quals 400 són menors d’edat.

Erradicar la violència dins i fora dels estadis

La Federació Catalana de Futbol continua treballant amb l’objectiu d’acabar amb la violència física i verbal dins i fora dels camps i pavellons, fomentant el joc net, la resolució de conflictes, el treball en equip i els hàbits de vida saludables. Aquests són alguns dels reptes que persegueix la Federació Catalana de Futbol amb l’objectiu d’aconseguir que el futbol i futbol sala a Catalunya sigui modèlic.

A més de la campanya Zero insults a les Xarxes!, es manté activa, entre altres, la campanya Zero Insults a la Grada, una iniciativa antiviolència per fer front a l’increment detectat de les conductes incíviques als estadis i pavellons del futbol català.