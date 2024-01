Abubacary mantiene el liderato para el Europa B

La victoria del Sabadell B el sábado obligaba al filial del Europa a sumar los tres puntos en el Camp de l’Energia para mantener el liderato. Los escapulados sufrieron y pudieron marcharse perdiendo al descanso, aunque también tuvieron sus ocasiones. Un penalti inocente en la segunda mitad permitió a Abubacary anotar el único y decisivo gol del partido.

Pese a las diferencias en la clasificación, con el Europa B primero y el Sants penúltimo, esa distancia no se percibió en el césped. Siempre es difícil visitar L’Energia pese a la complicada situación del Sants. Avilés la tuvo en la primera mitad tras un balón al espacio, pero su remate se fue al larguero. El control de la posesión era del líder, aunque sin grandes ocasiones. En una acción a balón parado en la segunda parte, el colegiado señaló penalti en un intento de despeje y Abubacary no falló desde los once metros para sumar la tercer victoria seguida.

Can Vidalet 3-0 Viladecans

Ocho jornadas sumaba el Can Vidalet sin ganar. No conseguían sumar de tres desde el mes de octubre y arrancaron la jornada de domingo en puestos de descenso. Era un partido muy importante para los de Esplugues ante un rival directo y no lo desaprovecharon. El encuentro quedó sentenciado antes del descanso con tres goles.

Escobar anotó un doblete en apenas cuatro minutos para encarrilar el resultado y Sabaté puso el tercero. En la segunda siguió el partido controlado por el Can Vidalet y el Viladecans no pudo meterse en ningún momento. El equipo de Francesc Rubio no ganaba desde el 22 de octubre. Por su parte, el conjunto del Baix Llobregat suma cuatro jornadas sin sumar tres puntos y se hunde en la clasificación.

Horta 4-1 Rubí

El Rubí se quedó con un jugador menos al filo del descanso después de que el capitán Alex Ruiz recibiera dos tarjetas amarillas. El Horta ya vencía a la media parte y en la segunda sentenció un encuentro que dominó el conjunto barcelonés. Monsó anotó el gol del honor contra su exequipo en el tramo final.

Valls 0-1 Guineueta

Victoria de muchísimo mérito de la Guineueta en el campo del tercero. Los tres puntos le sirven al conjunto de Gallego para salir de la zona de descenso y sumar tres jornadas sin perder. El gol de Hugo Romero justo al inicio de la segunda parte permitió a los visitantes defender con todo el resultado.

Figueres 1-1 Santboià

Duelo de golazos en Vilatenim. Marín golpeó de primeras desde la frontal del área y superó por arriba a Quinti. En la acción justo posterior, tras sacar de centro, balón largo a la espalda de la defensa santboiana, Aragón se quedó a media salida y Ferrón lo leyó a la perfección para controlar y marcar de vaselina. No se volvería a mover más el marcador desde el 17'.