Abril tendrá que esperar; Ayesa titular en setiembre

Gaizka Ayesa, el meta navarro llegado del Alcorcón, se ha consolidado como titular en el Gimnàstic a costa de Vicent Abril, el prometedor portero cedido por el Valencia al que el club blanquinegro quería foguear esta temporada. Ambos competían por sustituir a Rebollo, el dueño de la portería la campaña pasada. Y Gaizka gana de momento el pulso, elegido además por segunda jornada consecutiva en el once ideal de la Primera Federación.

El meta navarro, que firmó hasta junio de 2028 tras llegar libre del Alcorcón, se ha consolidado como la primera opción de los grana en estas primeras jornadas de la temporada 2026/2027, mientras Abril, que llegó más tarde, espera su oportunidad. El club valenciano quiere foguearlo y confía en que acabe siendo titular. Contra el Cartagena, Ayesa trabajó a destajo y protagonizó varias paradas de mérito que mantuvieron la portería a cero. Su rendimiento global volvió a resultar determinante.

Procedente del AD Alcorcón, donde disputó 68 partidos en las dos últimas temporadas de Primera Federación, Ayesa acumula entre las campañas 24/25 y 25/26 un total de 67 partidos oficiales y más de 6.000 minutos. Su última temporada fue especialmente positiva: 36 partidos, 36 goles encajados y doce porterías a cero.

Formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, Ayesa logró el ascenso a Segunda División A con el Sanse en la 2020-2021 y sumó 21 partidos en la categoría de plata. También defendió la camiseta del Numancia.

Abril, por su parte, llega tras completar la pretemporada con el primer equipo del Valencia. Con 21 años, ha crecido en la academia blanquinegra desde los ocho. En las dos últimas temporadas fue titular indiscutible del VCF Mestalla: 40 partidos de liga y todos los minutos en Segunda Federación. Ha sido internacional en las categorías inferiores de España (sub-15, sub-18 y sub-20).