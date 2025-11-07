Abonados al 0-0

El Sabadell volvió a tropezar con la misma piedra: la falta de gol. En la Creu Alta, el conjunto arlequinado firmó su quinto empate a cero de la temporada, confirmando que su gran problema sigue siendo la definición. Ferran Costa apostó por un planteamiento valiente, con López-Pinto en el lateral izquierdo y la dupla ofensiva formada por Coscia y Escudero, pero ni así llegó el premio del gol.

Durante la primera mitad, el equipo mostró orden y actitud, aunque el último pase volvió a fallar. Escudero tuvo la ocasión más clara justo antes del descanso, pero su disparo se marchó rozando el poste. Fuoli, por su parte, mantuvo la portería a cero con varias intervenciones decisivas, reafirmando su papel determinante, con Kaiser destacado.

En la reanudación, el Sabadell dio un paso al frente. Costa movió el banquillo en busca de frescura, pero el guion no cambió. Coscia fue el más insistente, luchando cada balón y generando peligro en el área rival, aunque sin recompensa.

El Tarazona resistió con orden y las paradas de Josele bajo palos. En los últimos minutos, el Sabadell lo intentó con más corazón que precisión, pero el gol volvió a ser un imposible.

El punto deja un sabor agridulce: el equipo sigue firme atrás, pero la sequía ofensiva preocupa a una afición que empieza a impacientarse. En la Creu Alta, los empates se repiten y el gol se resiste, condenando al Sabadell a vivir al filo del equilibrio.

FICHA TÉCNICA

Sabadell: Fuoli; Astals (Ortega, 78’), Kaiser, Bonaldo, López-Pinto; Miguelete (Ripoll, 46’), Urri, Quadri Liameed (Sergi, 46’), Priego (Cortés, 57’); Escudero (Rubén, 46’) y Coscia.

Tarazona: Josele, Angel, Chechu, Trilles, Traoré, Carrasco, Toni Ramón (Borge, 86’), Agüero (Armero, 76’), Álvaro (Soto, 64’), Nieto, Busi (Javi Gómez, 76’).

Árbitro: José David Martínez, Colegio de Murcia. TA: Coscia; Toni Ramón, Trilles, Chechu (2A, 90’).

Campo: Nova Creu Alta.