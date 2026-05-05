Ni 35 jugadores fueron suficientes para el Atlètic Lleida

La trayectoria del Atlètic Lleida en la Segunda RFEF se refleja en la gestión de una plantilla extensa de 35 futbolistas. Los registros estadísticos muestran una diferencia marcada entre el volumen total de jugadores utilizados y la carga de minutos de los titulares fijos.

El equipo mantuvo un núcleo central de cinco jugadores que superaron la barrera de los 2.200 minutos de juego durante el campeonato. Moró Sidibe fue el jugador con mayor presencia en el campo, acumulando un total de 2.594 minutos.

Le siguieron en importancia de participación Joan Campins, con 2.465 minutos, y el portero Pau Torres, con 2.430. Junto a Jordi Ortega (2.248) y Dauda Kone (2.236), sostuvieron el peso competitivo del grupo en la mayoría de las jornadas disputadas.

En cuanto a la regularidad en las convocatorias, Souleymane Sidibe encabezó la lista al estar disponible en 34 partidos. La rotación en el banquillo incluyó a nombres como Marc Arnau, convocado en 33 ocasiones, y un grupo de cuatro jugadores con 32 presencias: Bilal Achhiba, Joan Campins, Boris Garrós y nuevamente Moró Sidibe.

El dato de los 35 jugadores empleados contrasta con esta lista de ocho futbolistas que mantuvieron la continuidad. El descenso de categoría se produjo en un contexto donde la columna vertebral del equipo apenas rotó.