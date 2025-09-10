Más de 2000 socios para el Lleida CF

El Lleida CF ya supera los 2.000 socios, 2.006 en concreto, un éxito después de que hace apenas un mes estuviera en suspenso su continuidad como club, muy cerca de su desaparición. La campaña ‘Som el Lleida, més vius que mai’, ha contado con una gran adhesión.

Mientras espera aún resolver si podrá seguir jugando en el Camp d’Esports hasta que exista una sentencia definitiva del TSJC, la afición está demostrando su adhesión después del descenso administrativo del equipo y de que no le dejen jugar en su campo, adversidades que no han logrado finiquitar a una institución con más de ochenta años de historia.

El Lleida se sigue aferrando a su legado histórico y a la fidelidad de una parte de la hinchada que se resiste a dejarlo morir.

Pese a que deportivamente la temporada no empezó bien, con derrota en el campo del Can Vidalet, el equipo espera sumar su primer triunfo en la segunda jornada ante el Tona.