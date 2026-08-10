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Fútbol catalán

18 fichajes que no son suficientes

El Nàstic cierra la revolución con 18 caras nuevas… y aún busca dos más

Gaizka Ayesa, José Amo, Manel Royo, Eugeni Valderrama, Sinan Bakis y el resto de incorporaciones dibujan la plantilla más renovada de la historia reciente del club grana

Meshak, uno de los fichajes de este verano

Meshak, uno de los fichajes de este verano / @NASTICTARRAGONA

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SPORT.es

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El Gimnàstic ha ejecutado este verano una reconstrucción total del vestuario. Con 18 fichajes ya oficializados, el club presenta una plantilla prácticamente nueva de cara a la temporada 2026/27 en Primera RFEF y todavía no da por cerrado el mercado: busca dos refuerzos más. La lista de altas es larga y ambiciosa.

En la portería aterrizó Gaizka Ayesa (Alcorcón). En defensa llegan Nico Van Rijn y José Amo (centrales procedentes de Teruel y Lugo), Fran Gil, el lateral izquierdo Manel Royo, el derecho Joseda Menargues (ambos del Teruel), el canterano Oriol Subirats y el regreso de Guillem Barrés tras su cesión.

En el centro del campo se han sumado el tarraconense Eugeni Valderrama (Marbella), Toni Gabarri (Castellón B) y Meshak Babanzila. En ataque el club ha apostado por Shinnosuke Katsushima (Girona B), Álex Almansa, Carlos Segura, Diego Gómez, Pere Marco, Joan Prohens y el último en llegar, el delantero Sinan Bakis, procedente del Real Zaragoza.

La dirección deportiva, liderada por Tomeu Nadal, y el técnico Xisco Campos han dado la vuelta completa al equipo. Apenas quedan supervivientes de la campaña anterior. El objetivo es claro: competir desde el primer día con una plantilla fresca, con hambre y con calidad.

Aun así, el Nàstic no se conforma. Fuentes del club confirman que siguen activas dos operaciones: un central con experiencia y un atacante con desborde. Ambas podrían resolverse antes del cierre del mercado.

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Con 18 caras nuevas ya en el Nou Estadi y dos más en el horizonte, el proyecto grana se presenta como el más renovado de los últimos años. La afición espera que esta plantilla 2.0 devuelva ilusión y, sobre todo, resultados.

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