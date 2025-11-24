Uno entre 172

El Sabadell se ha convertido en un fenómeno difícil de explicar desde lo convencional. A día de hoy, y tras la derrota del Oviedo Vetusta, es el único equipo invicto entre los 172 que componen Primera División, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF. Ni los gigantes de la élite, ni los aspirantes al ascenso, ni los grandes presupuestos han conseguido resistir como lo está haciendo el equipo arlequinado.

El Sabadell ha firmado un inicio de curso tan sólido como sorprendente: doce jornadas, cuatro victorias, ocho empates y ninguna derrota, números que lo mantienen en la zona noble del Grupo 2 de Primera Federación. Pero más allá de los resultados, el cuadro arlequinado transmite una sensación de equipo incómodo y maduro. No brilla desde la exuberancia ofensiva, donde tiene margen de mejora, sobre todo en la Nova Creu Alta, sino desde la lectura inteligente de los partidos, la paciencia y la fiabilidad.El último capítulo de esta racha llegó en Sevilla, con un 1-2 en el campo del Betis Deportivo.

A la fortaleza liguera se suma el paso firme en la Copa del Rey, donde el equipo también celebró un triunfo a domicilio frente al Poblense (1-2) en la prórroga. El premio no es menor: una cita de prestigio en la Nova Creu Alta ante el Deportivo de La Coruña, uno de los grandes nombres del fútbol español.

El mérito, sin embargo, tiene un origen claro, el de Ferran Costa, quien ha construido junto al director deportivo Lucas Viales un grupo que no se desordena, que no se precipita y que afronta cada jornada sin mirar más allá del siguiente duelo.

Un equipo en el que el bloque es el principal activo pero donde sobresalen nombres como los de Fuoli en la portería, Kaiser en defensa, Quadri en mediocampo y Rodrigo Escudero, máximo goleador, en la delantera, un once reconocible que hoy por hoy resulta invencible.

Mientras otros nombres acaparan titulares por grandes fichajes o presupuestos millonarios, el Sabadell ha elegido otro camino: el del esfuerzo, la cohesión y una fiabilidad que ya empieza a resonar más allá de la categoría. Inamovible, competitivo y resistente, el conjunto arlequinado disfruta de un momento histórico difícil de igualar.